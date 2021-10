Apple priorise les commandes de puces A15 au détriment des précédentes

Julien Russo

Nous sommes face à une longue et difficile pénurie de puces qui persiste et qui provoque de gros ralentissements de productions. Apple qui est l'entreprise la moins impactée dans le monde commence à prendre des décisions à contrecœur pour ses commandes de puces. Découvrez la dernière révélation du rapport de Digitimes.

La puce A15 est désormais la priorité

Selon une récente indiscrétion, Apple a complètement modifié ses commandes de puces pour ses iPhone à la dernière minute. S'apercevant d'une demande très élevée pour acquérir les iPhone 13 Pro et d'un délai d'expédition en forte hausse (jusqu'à 1 mois) dans plusieurs pays (dont la France), Apple n'a pas eu d'autres choix que de prendre une lourde et difficile décision.

Le géant californien a demandé à son fidèle fournisseur Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) de se concentrer majoritairement sur les puces A15 Bionic et de délaisser les précédentes générations (sans interruption de production).

Apple a réduit ses commandes de puces pour les iPhone d'ancienne génération, tout en accélérant le démarrage des plaquettes chez TSMC pour son iPhone 13, ont indiqué les sources. Apple n'a pas non plus apporté de modifications à ses commandes de puces passées à TSMC pour 2021.

Cette instruction temporaire se révèle en réalité être un acte stratégique, aujourd'hui la demande est principalement autour des iPhone 13, il était devenu indispensable et urgent d'ajuster la production que ça soit chez Foxconn (le sous-traitant qui assemble les iPhone) que chez le fournisseur.

Dans le raisonnement d'Apple, mieux vaut répondre le plus rapidement possible aux commandes des iPhone 13 Pro en attente que répondre aux commandes des précédentes générations d'iPhone qui ne sont pas confrontées à une rupture de stock.



De plus, la firme de Cupertino pense aussi "business" puisque la marge de bénéfice est bien plus intéressante sur les iPhone 13 que sur les iPhone 12, iPhone 11...

Après tout, cette décision est aussi une histoire d'argent avant tout.



La gamme iPhone 12 et 11 restes bien évidemment d'actualité, elle sera toujours disponible sur l'Apple Store en ligne, mais aussi chez les revendeurs qui continueront à être livré normalement. Les délais d'expédition risquent d'être légèrement plus élevés que la normale étant donné que TSMC va se concentrer sur les puces A15 dans les iPhone 13.



Lors du dernier résultat trimestriel, le CEO Tim Cook avait déjà anticipé une telle situation, il avait averti que les pénuries de puces pourraient avoir un impact dans les prochains mois sur la production de l'iPhone. Visiblement, l'impact vient de commencer et Apple essaie d'en limiter les dégâts en vendant en priorité ses smartphones les plus haut de gamme !