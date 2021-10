Autonomie : l'iPhone 13 Pro Max ridiculise le Galaxy S21 Ultra

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir



L'autonomie a toujours été source de mécontentement et de déception depuis la commercialisation du tout premier iPhone. Avec la dernière génération du smartphone star d'Apple, la durée de fonctionnement est nettement en hausse, au point où on sent une réelle évolution et un effort impressionnant.

L'iPhone 13 Pro Max fait mieux que le Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung a toujours proposé des batteries plus performantes dans ses derniers Galaxy, on l'a vu à de nombreuses reprises dans le passé et on le remarque à nouveau cette année. Embarquant une batterie de 5 000 mAh avec le S21 Ultra contre 4 352 mAh pour l'iPhone 13 Pro Max, la firme sud-coréenne semble avoir accordé plus d'importance à l'autonomie que l'a fait Apple.

Cependant, le nombre de mAh, c'est un peu comme le nombre de mégapixels, c'est une histoire de chiffre. Même si on n’a pas un capteur photo principal à 108 mégapixels, on peut quand même réaliser de magnifiques clichés avec moins de 20 mégapixels.



Le point commun entre les photos et l'autonomie, c'est l'optimisation. Proposer une puce qui apporte une grande performance tout en limitant au maximum la consommation énergétique est l'une des plus belles réussites pour un constructeur de smartphone. Arrive après la partie logicielle où les développeurs ont une gigantesque responsabilité dans la consommation d'énergie quotidienne.

Tous ces points forts, on les retrouve chez Apple. La firme de Cupertino propose avec la puce A15 Bionic la meilleure performance sur le marché tout en apportant une consommation énergétique fortement réduite.

Niveau système d'exploitation, la dernière mise à jour iOS 15 a été développée avec l'objectif d'apporter une expérience utilisateur optimale pour les propriétaires d'iPhone 13 comme pour les générations d'iPhone précédentes.



Sans grande surprise, cette différence se constate lors du test réalisé par le YouTuber PhoneBuff. Habitué des expérimentations vidéos pour vérifier quel smartphone propose la meilleure rapidité et la meilleure autonomie, le YouTuber a été étonné de voir que l'iPhone 13 Pro Max arrive à battre le Galaxy S21 Ultra avec une batterie qui est moins performante sur le papier.

Pour déterminer quel smartphone avait la meilleure autonomie, l'iPhone 13 Pro Max et le Samsung Galaxy S21 ont reçu exactement le même traitement. On retrouve une capacité maximale de batterie identique, une connexion au même réseau WiFi et le même niveau de luminosité.

Arrive après le test qui consiste à créer un "comportement basique" d'un utilisateur normal, c'est-à-dire ouvrir des applications, envoyer des messages, jouer à un jeu, aller sur Instagram, regarder des vidéos...



Le résultat final de ce test est bluffant, puisque l'iPhone 13 Pro Max gère à la perfection son autonomie comparée au Galaxy S21 Ultra qui a une meilleure batterie, mais qui semble être handicapé par des composants plus énergivores et un OS plus gourmand.

L'iPhone 13 Pro Max affiche un état de fonctionnement de 28 heures et 6 minutes .

Cette performance se divise en 12 heures et 6 minutes d'activité et 16 heures de veille (écran éteint).

. Cette performance se divise en 12 heures et 6 minutes d'activité et 16 heures de veille (écran éteint). Le Samsung Galaxy S21 Ultra affiche un état de fonctionnement de 25 heures et 28 minutes.

Cette performance se divise en 9 heures et 28 minutes d'activité et 16 heures de veille (écran éteint).

Ce qui est incroyable, c’est qu'entre les deux smartphones, on retrouve 648 mAh de différence, mais malgré tout l'iPhone 13 Pro Max s'en sort mieux que le S21 Ultra de la firme sud-coréenne.

Et la performance ?

Une meilleure autonomie, c'est une bonne nouvelle après une demande aussi intense de la communauté Apple. Cependant, qu'est-ce que ça donne niveau performance avec la puce A15 Bionic dans l'iPhone 13 Pro Max face à l'Exynos 2100 du S21 Ultra ?

Là aussi, l'iPhone 13 Pro Max prend le dessus vis-à-vis du smartphone de Samsung. PhoneBuff a vérifié en confrontant les deux smartphones aux mêmes tâches et donc à la même sollicitation des composants.

Le test qui a été réalisé est simple à reproduire, plusieurs applications populaires ont été ouvertes, il y a eu Facebook, Starbucks, Microsoft Word, Microsoft Excel, Appareil Photo...



Le YouTuber a cherché à savoir quel smartphone était le plus rapide dans les ouvertures d'applications et sans surprise, c'est l'iPhone 13 Pro Max qui a gagné la comparaison.

Le smartphone d'Apple a été plus réactif avec une vitesse de 1 minute et 51 secondes quand le Galaxy S21 Ultra affiche 1 minute et 58 secondes.



Vous remarquerez qu'il n'y a pas une énorme différence.

Un second test a été effectué, cette fois-ci avec les applications déjà ouvertes et disponibles dans le multitâche des smartphones. L'iPhone 13 Pro Max a ouvert les mêmes applications en 47 secondes contre 49 secondes pour le Galaxy S21 Ultra.



Si on constate une forte différence sur l'autonomie, la dernière génération de Galaxy semble bien tenir tête à la puce A15 Bionic qui est décrite par Apple comme la plus puissante et efficace au monde.