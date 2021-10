Il est désormais possible de signaler les arnaques sur l'App Store

Corentin Ruffin

C'était l'un des véritables manques sur l'App Store, et on a du mal à comprendre pourquoi Apple n'a pas mis cette dernière en place bien plus tôt. Mais c'est désormais chose faite : il devient possible de signaler des arnaques sur la boutique d'applications et de jeux.



Pour ce faire, la Pomme a mis à jour son bouton "Signaler un problème" avec une nouvelle option dédiée "Signaler une arnaque ou une fraude".

Apple améliore le bouton "Signaler un problème"

Kosta Eleftheriou, spécialiste dans la mise en avant d'arnaques sur l'App Store, a de quoi se réjouir : Apple a réimplémenté le bouton "Signaler un problème" sur les pages d'applications. De plus, ce dernier embarque désormais une nouvelle option pour pointer du doigt un scam.



In a major reversal, Apple quietly added back the “Report a Problem” @AppStore button in iOS 15: pic.twitter.com/UopiPDEV7e — Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) October 3, 2021





Jusqu'à iOS 15, la seule façon de trouver ce bouton était de faire défiler la liste jusqu'au bas de l'onglet "Apps or Games" de l'App Store, puis d'être renvoyé vers un site Web où il fallait s'identifier à nouveau. Vous pouviez alors choisir entre "Signaler une activité suspecte", "Signaler un problème de qualité", "Demander un remboursement" ou "Trouver mon contenu". Aucune de ces options n'offrait un moyen clair de signaler une escroquerie.