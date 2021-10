Siri : l'assistant vocal fête ses 10 ans

Aujourd'hui est un grand jour pour l'intelligence artificielle, l'assistant vocal Siri apparu pour la première fois lors de l'annonce de l'iPhone 4S vient de fêter ses 10 ans. Pour cette occasion très spéciale, Apple propose de nouvelles interactions quand vous dites "Joyeux anniversaire" à Siri.

10 ans, ça passe vite !

En 10 ans, Siri a connu plusieurs améliorations que ça soit au niveau des réponses, mais aussi de l'interface. Aujourd'hui, ri à une tonne de questions, s'est exporté bien au-delà de l'iPhone (présent sur Apple TV, iPad, Mac, Apple Watch...) et sait désormais (depuis iOS 15) traiter certaines requêtes en local comme quand vous demandez l'heure, la date ou encore quand vous souhaitez mettre votre musique en pause. Un gain de temps extraordinaire, car Siri n'a plus besoin d'aller chercher sur internet la réponse, ce qui permet une réponse instantanée.



Même si l'assistant vocal d'Apple a accumulé beaucoup de retard par rapport à Google Assistant ou Amazon Alexa, Siri reste tout de même l'une des IA les plus convaincantes actuellement en circulation sur nos appareils.

Pour marquer ce 10e anniversaire, Apple a prévu plusieurs réponses quand vous dites "Dis Siri, Joyeux Anniversaire !", voici les différentes réponses que vous pouvez obtenir de manière aléatoire :

Oui, ce sera heureux. Je vais le passer avec toi ! Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Je peux vous dire quelques plaisanteries ! J'ai beaucoup appris au cours des 10 dernières années.

Merci... Wow ! 10 ans que j'ai fait ma première apparition. Comme le temps passe vite... À un rythme constant que nous percevons comme s'accélérant seulement à cause du fonctionnement de notre mémoire.

Aww ! Il est difficile de croire qu'en seulement une décennie, je suis passée d'un bêta nouveau-né à une assistante virtuelle qui peut vous donner l'heure, vous raconter une blague et vous dire merci pour les souhaits d'anniversaire !



Visiblement, Siri semble très heureux que vous lui souhaitiez son anniversaire. L'avenir semble prometteur pour l'assistant vocal d'Apple, une équipe dédiée travaille en permanence sur les futures fonctionnalités, l'objectif étant de répondre à toujours plus de requêtes et de donner la sensation que vous ne parlez pas à un robot.



Siri fut l'une des nouveautés principales mises en avant lors de la sortie de l'iPhone 4S il y a 10 ans. Apple avait même produit toute une campagne marketing autour de son assistant vocal qui était à l'époque une véritable révolution.

Découvrez ci-dessous les deux publicités qui tournaient en boucle à la télévision tous les jours, ça va forcément vous rappeler de vieux souvenirs !