Steve Jobs manque énormément à Jony Ive. Il se confie dans une interview !

Hier à 19:42

Julien Russo

Les paroles et les discours sont toujours les mêmes, les personnes qui avaient la chance de côtoyer Steve Jobs au quotidien sont toutes d'accord pour dire qu'il s'agissait d'un homme qui vous marquait l'esprit. Dans une récente interview accordée au Wall Street Journal, l'ancien designer Jony Ive s'est confié à cœur ouvert et avec beaucoup d'émotions sur sa relation qu'il avait le co-fondateur d'Apple.

Les derniers jours avec Steve Jobs

Le 5 octobre 2011 à 15h (heure locale), Steve Jobs disparaissait à son domicile de Palo Alto en Californie. Le co-fondateur d'Apple mondialement connu pour son incroyable capacité à innover et son esprit visionnaire avait combattu pendant de longues années un cancer pancréatique neuroendocrinien qui l'avait progressivement affaibli. Le 24 août 2011, Steve Jobs comprend qu'il ne peut plus continuer à diriger Apple dans son état, c'est à partir de ce moment-là qu'il nomme Tim Cook comme successeur.



Si l'actuel CEO d'Apple et Jobs avait une relation incroyable et basée sur une confiance exceptionnelle, Tim Cook n'était pas la seule personne proche de Steve Jobs en interne.

Jony Ive l'ancien chef du design d'Apple avait lui aussi une amitié de longue date avec le co-fondateur.



Dans le cadre d'une interview inédite, Jony Ive a accepté de se confier 10 ans après le décès de Steve Jobs. L'ex-salarié d'Apple raconte avec beaucoup d'émotions comment il a vécu l'annonce du décès de son ami.

Mes souvenirs de ce jour brutal et déchirant il y a 10 ans sont dispersés et aléatoires. Je ne me souviens pas d'être descendu chez lui. Je me souviens d'un ciel brumeux d'octobre et de chaussures trop serrées. Je me souviens par la suite que Tim et moi nous sommes assis tranquillement dans le jardin ensemble pendant longtemps. Je n'ai jamais lu la flopée d'articles de fond, de nécrologies ou de caricatures bizarres qui sont devenus folkloriques.

Mais je pense à Steve tous les jours.

Jony Ive poursuit en expliquant que sa relation avec Steve Jobs n'était pas qu'à but professionnel, sa famille connaissait la famille Jobs et ils passaient beaucoup de temps ensemble.

Le décès de Steve Jobs n'a pas poussé Jony Ive à s'éloigner des proches du co-fondateur d'Apple, au contraire cela a renforcé les liens, Ive a été un grand soutien émotionnel pour Laurene Powell Jobs, la femme de Steve Jobs.

Laurene et moi sommes proches. Nos familles sont proches depuis près de 30 ans. Nous avons enduré des morts et célébré des naissances. Nous parlons tout le temps, souvent de Steve, mais rarement de mon travail avec lui. La plupart du temps, nous parlons de l'avenir et de son travail extraordinaire et inspirant avec Emerson Collective.

Une personnalité hors du commun

Jony Ive décrit Steve Jobs comme quelqu'un de passionné et souhaitait toujours acquérir de nouvelles connaissances :

Dans les grands groupes, nos conversations gravitent vers le tangible, le mesurable. Il est plus confortable, beaucoup plus facile et socialement plus acceptable de parler de ce que l'on connaît. Pour Steve, il était bien plus important d'être curieux et d'explorer des idées provisoires que d'être socialement acceptable.



Notre curiosité nous pousse à apprendre. Pour Steve, vouloir apprendre était bien plus important que de vouloir avoir raison.

Notre curiosité nous unissait. Elle a constitué la base de notre collaboration joyeuse et productive. Je pense qu'elle a également tempéré notre peur de faire quelque chose de terriblement nouveau.



Steve était préoccupé par la nature et la qualité de sa propre pensée. Il attendait beaucoup de lui-même et travaillait dur pour penser avec une vitalité, une élégance et une discipline rares. Sa rigueur et sa ténacité plaçaient la barre très haut. Lorsqu'il ne parvenait pas à penser de manière satisfaisante, il se plaignait de la même manière que je me plains de mes genoux.

Jony Ive explique pourquoi il a quitté Apple

Si Ive a souhaité tourner la page Apple et voler de ses propres ailes, c'était essentiellement parce qu'il voulait collaborer avec de nouvelles personnes.

Chez Apple, Jony Ive était dans une bulle protégée par la culture du secret de l'entreprise, rien ne devait sortir et chaque personne ayant connaissance de l'un des projets en cours devait avoir au préalable signé un contrat de travail avec Apple.

Cette situation, Ive voulait la changer à tout prix, c'est pour cela qu'il a choisi de faire comme Steve Jobs dans le passé : quitter Apple et se lancer dans sa propre société "LoveFrom"...

Lorsque Steve a quitté Apple dans les années 80, il a appelé sa nouvelle société NeXT. Il était très doué pour les noms.



Après presque 30 ans, j'ai quitté Apple, poussé par ma curiosité d'apprendre et de découvrir de nouvelles façons d'apporter une contribution utile. C'est la puissante motivation de Steve qui a inspiré le nom de ma prochaine aventure, LoveFrom.



Si j'ai la chance absurde de pouvoir encore collaborer avec mes chers amis d'Apple, j'ai aussi la chance terrible de pouvoir explorer et créer avec de nouveaux amis.

Laurene et moi travaillons enfin ensemble. En vérité, nous travaillons ensemble depuis des décennies.

C'est la première fois que Jony Ive se confie comme cela en public dans un grand média américain. Steve Jobs et Jony Ive étaient très proches et partageaient ensemble une relation unique qui restera à jamais gravée dans la mémoire de Ive.



L'intégralité de l'interview est à retrouver sur le site du Wall Street Journal (un abonnement payant est requis)