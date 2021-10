Un affichage 120 Hz adaptatif jusqu'à 10 Hz sur iPad Pro en 2023 ou 2024

Bien que l'iPad Pro intègre la technologie ProMotion depuis 2017, l'appareil prend en charge une plus petite gamme de fréquences de rafraîchissement entre 24 Hz et 120 Hz que les nouveaux iPhone 13 Pro. Mais le passage à la technologie d'affichage OLED LTPO pourrait ouvrir la voie aux futurs modèles d'iPad Pro pour prendre en charge une gamme plus large de taux de rafraîchissement entre 10 Hz et 120 Hz.

La différence de gestion du taux de rafraîchissement entre iPhone et iPad

Comme nous l'avions vu dans un article dédié aux développeurs pour exploiter le 120 Hz sur iPhone 13 Pro, voici les taux de rafraîchissement pris en charge par les modèles 2017 et les nouveaux modèles d'iPad Pro :

120 Hz

60 Hz

40 Hz

30Hz

24 Hz

Les valeurs à comparer avec les taux de rafraîchissement pris en charge par l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max :

120 Hz

80 Hz

60 Hz

48 Hz

40 Hz

30Hz

24 Hz

20Hz

16Hz

15Hz

12 Hz

10 Hz

Dans une note d'investisseur de TF International Securities, l'analyste Ming-Chi Kuo a récemment affirmé qu'Apple avait abandonné ses plans de sortie d'un iPad Air avec écran OLED en 2022, plusieurs sources s'accordant maintenant sur un calendrier pour 2023 ou plus tard.

Il convient de noter qu'en juillet dernier, Ross Young, analyste de Display Supply Chain Consultants, a affirmé que le premier iPad OLED sortirait en 2023. Young s'est avéré être une source fiable concernant les rumeurs liées à l'écran, notamment en révélant avec précision que le nouvel iPad mini comporterait un écran de 8,3 pouces. Il avait également annoncé que les iPhone 12 n'auraient pas le 120 Hz l'an dernier, contre toute attente.