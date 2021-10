Apple songe toujours à l'écran "enveloppant" pour l'iPhone

En général, les brevets des différents constructeurs dans le monde nous aident à connaître les tendances et les éventuels objectifs des firmes pour leurs produits. Si la plupart ne verront jamais le jour, certains persistent et se montrent sous différentes formes, permettant de supposer qu'une société souhaite aller au bout d'une idée.

C'est le cas de la Pomme avec une idée d'iPhone avec un écran enveloppant, et le sujet est une nouvelle fois mis sur la table, puisqu'un nouveau brevet vient d'être rendu public. On peut y voir le smartphone avec un écran qui serait une "boucle" et engloberait la totalité de l'appareil...

Bientôt un iPhone avec écran enveloppant ?

Si nous avons eu le droit à plusieurs brevets autour de cet écran, voilà qu'un document datant de 2019 vient d'être dévoilé. Cette version comprend un élément de flexibilité, permettant l'utilisation de "n'importe quelle partie" de l'appareil.

Un produit électronique grand public comprend au moins un boîtier transparent et un ensemble d'affichage flexible enfermé dans le boîtier transparent", indique le brevet récemment accordé. "Dans le mode de réalisation décrit, l'ensemble d'affichage flexible est configuré pour présenter un contenu visuel à n'importe quelle partie du boîtier transparent.



Ces dernières années, la fonctionnalité des appareils électroniques portables a augmenté de manière exponentielle", explique le brevet. "D'autres améliorations peuvent être réalisées en étudiant les moyens de maximiser l'utilité des parties inutilisées de ces appareils.

Le brevet est attribué à Scott A. Myers, dont les travaux antérieurs contiennent de très nombreux brevets liés aux écrans flexibles, aux couvertures de dispositifs et à la réduction des bords.



