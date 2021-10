Bons plans iOS : Evoland 2, Smart Spend, Dungeon Survival

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Evoland 2, Smart Spend, Dungeon Survival. L'occasion d'économiser 37.5€ !



Applications gratuites iOS :

Smart Spend (App, iPhone, v3.0.10, 29 Mo, iOS 13.0, Scicotherapy Labs LLC) passe de 5,99 € à gratuit. Smart Spend met en lumière tous vos achats afin de vous aider à mettre plus d'argent de côté en dépensant moins. Suivez les processus de configuration courts en enregistrant la fréquence et le montant de votre rémunération, le nombre d'heures et de jours de travail par semaine et votre objectif d'épargne mensuel.



Smart Spend vous aidera ensuite à évaluer rapidement si un achat en vaut vraiment la peine en fournissant une ventilation détaillée du nombre d'heures et de jours de travail qu'il vous coûtera ainsi que de la part de votre salaire hebdomadaire et mensuel.



Smart Spend vous aide également à suivre les achats, à importer les données d'achat sous forme de fichiers CSV, à enregistrer les achats à l'aide de Siri et à gagner des trophées pour de meilleures habitudes de dépenses.



Les + : Le gestionnaire de budget par excellence





Its About Time! (App, iPhone / iPad, v2.6, 11 Mo, iOS 12.0, Eddy Street Productions, LLC) passe de 0,99 € à gratuit. Une application d'horloge simple avec une touche amusante. It's about Time offre un grand choix de couleurs, de polices et de couleurs de fond.



Elle comprend également une horloge de 24 heures, AM/PM, et une sélection avancée de couleurs.



Les + : Si vous voulez une horloge personnalisable





Jeux gratuits iOS :

Dungeon Survival (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.62, 84 Mo, iOS 10.2, Frozenfrog) passe de 0,99 € à gratuit. Dungeon Survival est un jeu d'action et de combats dans lequel un prophète mène son équipe de donjon en donjon pour éliminer le mal.



Des niveaux générés aléatoirement qui font que chaque partie est différente !



Les + : Des centaines de monstres à terrasser

Les + : Des centaines de monstres à terrasser

Des centaines d'équipements à collecter et de quêtes à accomplir





Mini-jeux Monsterz (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.4, 145 Mo, iOS 12.0, Electric French Fries) passe de 3,99 € à gratuit. Survis à une avalanche de mini-jeux farfelus ! Bourré de personnages loufoques, Mini-jeux Monsterz est un jeu au rythme effréné et aux animations délirantes. Aide les monstres à découvrir des secrets et fins alternatives. Marque des points bonus, débloque des succès et viens à bout de niveaux de plus en plus difficiles tout en gagnant des prix déments.



Vas-tu réussir à soulever la baleine au-dessus de ta tête ? Peux-tu éviter le pied géant venu du ciel ?



Les + : Plein de mini-jeux





SkeleSword (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 72 Mo, iOS 11.0, i4islam) passe de 0,99 € à gratuit. Incarnez un squelette avec une grande épée dans ce jeu de plateforme difficile. Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer en balançant votre épée.



Votre mission est de ramener les âmes perdues dans le vide auquel elles appartiennent. Le jeu est facile à apprendre mais difficile à maîtriser.



Les + : Si vous êtes à la recherche d'un challenge





Slice Fractions 2 (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.00.08, 381 Mo, iOS 8.0, Ululab) passe de 3,99 € à gratuit. La suite du jeu populaire et lauréat de nombreux prix Slice Fractions - Le Meilleur de 2014 et Coup de coeur de l’Apple Store. Un voyage incroyable qui révèlera les mystères des fractions !



Aide Mammoth à retrouver son chapeau volé avec l’aide de nouvelles créatures qui bougent, multiplient et révèlent des fractions cachées.



Les + : Apprendre les concepts liés aux fractions sans avoir à lire

Les + : Apprendre les concepts liés aux fractions sans avoir à lire

Résoudre des défis dans plus de 100 niveaux répartis dans 3 mondes





Promotions iOS :

Agent A (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v5.3.8, 617 Mo, iOS 11.0, Yak & co) passe de 7,99 € à 0,99 €. "Agent A, le QG vient de nous transmettre votre nouvelle mission. Comme d'habitude, détruisez cette transmission une fois le message reçu. Cette mission est de la plus haute importance, alors attelez-vous à la tâche sans attendre". Mission impossible résonne dans votre tête ? C'est normal :)



L'objectif principal du jeu sera d'attraper Ruby La Rouge grâce aux indices que vous gagnerez au cours de votre aventure ! Point & click classique avec son lot de pièges et de puzzles.



Les + : Le jeu est le vainqueur du prix "développeurs indépendant"

Très prenant ! Télécharger Agent A à 0,99 €





The Inner World (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.51, 2,1 Go, iOS 8.0, Headup GmbH) passe de 3,49 € à 0,99 €. Résolvez les énigmes d'un monde empli de mystères, et sauvez le peuple des Nez-flûtes ! Face au maléfique Emil se dresse un héros : Robert.



Pétri de bonnes intentions, mais sans trop savoir où aller, il part à la recherche du dernier moine du vent.





She Sees Red (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.3, 2,1 Go, iOS 9.0, Rhinotales TOO) passe de 3,99 € à 0,99 €. Quelqu'un a tué plusieurs personnes dans une boite de nuit populaire. Un détective solitaire, qui a été désigné à l'affaire, suit chaque indice… où qu'ils puissent mener. Dans ce thriller interactif, RIEN n’est ce qu’il semble être!



Prenez des décisions. Changez le sujet. Devenez un détective. Vivez des expériences multiples et implantez-vous dans l’esprit d’un tueur dans ce film interactif sanglant She Sees Red. Votre enquête commence maintenant!



Les + : Un film donc vous êtes le héros