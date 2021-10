Le keynote des Google Pixel 6 aura lieu le 19 octobre

Comme Apple, Google organise traditionnellement un événement matériel en octobre pour révéler ses nouveaux téléphones Pixel. Cette année, il les a déjà annoncés - le Pixel 5A et le Pixel 6. Mais l'entreprise n'a clairement pas encore tout dévoilé, car elle vient d'annoncer un événement virtuel le 19 octobre.

Les Pixels 6 vont inaugurer la puce Tensor de Google

Le communiqué de Google :

Le 19 octobre, nous vous présenterons officiellement Pixel 6 et Pixel 6 Pro - les téléphones Google complètement réinventés. Alimentées par Tensor, la première puce mobile personnalisée de Google, elles sont rapides, intelligentes et sécurisées. Et ils s'adaptent à vous. #Pixel6Lancement

Et bien que Google ait devancé certaines des fuites cette année avec ses premières annonces des Pixel 6 et Pixel 6 Pro, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas. Premièrement, il va falloir entrer dans le détail du processeur Tensor du Pixel 6, qui mérite sans aucun doute qu'on s'y attarde car c'est la première puce maison. Et Google pourrait même parler du premier Pixel pliable. Rappelons que le Pixel 6 aura droit à un écran 90 Hz, et le Pixel 6 Pro à une dalle 120 Hz, comme les iPhone 13 Pro.

De plus, nous attendons toujours que Google annonce officiellement la date de sortie d'Android 12. Nous connaissons déjà les nouveautés principales, mais les utilisateurs lambdas n'ont pas encore pu tester le nouveau firmware.



Voilà donc la prochaine étape majeure, après le keynote des iPhone 13 ou encore la conférence de Microsoft et de ses Surface 2021.



Nous ne manquerons pas de couvrir l'évènement avec un résumé complet des nouveautés du concurrent d'Apple.