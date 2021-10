Tim Cook rend hommage à Steve Jobs dans une note à ses employés

Tim Cook, PDG d'Apple, a rendu hommage aujourd'hui à Steve Jobs dans une note de service touchante aux employés obtenue par Mark Gurman de Bloomberg. Le co-fondateur a disparu il y a 10 ans à l'âge de 56 ans des suites d'une longue bataille contre le cancer du pancréas.

Dans la note de service, Cook a déclaré que Jobs était un mari, un père, un ami et un visionnaire qui a laissé un héritage extraordinaire derrière lui, ajoutant qu'il ne se passe pas un jour pour qu'il ne pense pas à lui. Jony Ive, ancien chef du design d'Apple, a partagé des commentaires tout aussi sincères sur Jobs hier, le décrivant comme l'humain le plus curieux qu'il ait jamais rencontré.

La note de service complète de Cook est la suivante :

Team,

Aujourd'hui marque le 10e anniversaire du décès de Steve. C'est un moment pour célébrer sa vie et réfléchir à l'héritage extraordinaire qu'il a laissé derrière lui.

Steve croyait que "les gens passionnés peuvent changer le monde pour le mieux". C'est la philosophie qui l'a inspiré à créer Apple. Et il vit en nous aujourd'hui.

Steve était tellement de choses : brillant, drôle et sage, un mari, un père, un ami et, bien sûr, un visionnaire. Il nous a mis au défi de voir le monde non pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il pouvait être. Et il a aidé tant de gens, y compris moi-même, à voir le même potentiel en nous-mêmes. Il ne se passe pas un jour sans que je ne pense à lui.

Cette année, comme toute autre, nous nous souvenons de l'impact profond de nos produits sur le monde. Je me sens tellement chanceux que nous passions nos journées à créer des outils follement innovants qui connectent les gens, les inspirent à penser différemment et leur donnent les moyens de faire leur propre brèche dans l'univers aussi. C'est l'un des nombreux cadeaux que Steve nous a tous donnés.

J'aimerais que Steve soit ici pour voir comment son esprit vit dans tout votre travail incroyable. Mais surtout, j'aimerais qu'il puisse voir ce que vous ferez ensuite. Steve a dit un jour que ses réalisations les plus fières étaient celles qui étaient encore à venir. Il passait chaque jour à imaginer un avenir que personne d'autre ne pouvait voir et à travailler sans relâche pour donner vie à sa vision.

Steve était une figure singulière, mais il nous a tous appris à nous envoler. Il me manque, et je le chérirai toujours.

Tim