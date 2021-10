FarmVille 3 sortira le 4 novembre sur iOS et MacOS

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Réagir



Les amateurs de la plus célèbre série de jeux vidéo à la ferme peuvent avoir le sourire : Zynga vient d'annoncer l'arrivée prochaine du troisième opus de FarmVille. Ce dernier, disponible en précommande, verra le jour sur iOS, Android, mais également macOS.



Le 4 novembre prochain, il sera donc possible de découvrir plus de 150 races d’animaux à élever et des ouvriers aux compétences uniques pour développer et personnaliser sa ferme. La bande-annonce :

FarmVille revient sur nos mobiles et sur Mac

Développe ta propre ferme animalière en partant de zéro grâce à l'élevage et à la construction ! C'est toi qui bâtis la ferme et qui décides des bébés animaux à élever. Tu devras décider des habitats à rénover et de comment agrandir ton terrain. À toi de construire la ferme animalière la plus impressionnante de tout le village ! Découvre le super nouveau jeu de ferme et d'agriculture de Zynga !

11 ans après le lancement du premier opus, FarmVille revient le 4 novembre prochain sur iOS et Mac. FarmVille 3 comprendra plus de 150 races d’animaux parmi lesquels figureront des poulets, des vaches et de nouvelles espèces exotiques comme des tigres amicaux et de duveteux alpagas !



Les joueurs pourront adopter, nourrir et élever des bébés animaux tels que d’adorables poussins, agneaux, porcelets et bien d’autres créatures mignonnes.

Télécharger le jeu gratuit FarmVille 2 : Escapade rurale