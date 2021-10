iPhone 13 : les ruptures de stock vont avoir un impact sur les revenus

Depuis le lancement des iPhone 13, Apple est confronté à une forte demande concernant les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Si la firme de Cupertino veut expédier un maximum de commandes par jour, les objectifs ne peuvent pas être atteints à cause d'un problème de production qui dure depuis plus d'une semaine.

Un analyste parle d'un possible impact sur les revenus des iPhone 13

Des commandes annulées, des clients qui choisissent finalement un iPhone 13 plutôt qu'un iPhone 13 Pro... Voici les mésaventures d'Apple depuis la disponibilité de la dernière génération d'iPhone.

Le géant californien rencontre plusieurs difficultés au niveau de la fabrication de certains composants, mais aussi à l'assemblage des nouveaux iPhone. À cause de la crise sanitaire, de la pénurie d'énergie électrique en Chine et de la pénurie de puces, les iPhone 13 prennent plus de temps que d'habitude quand ils passent par l'étape de production.



Cette inquiétante situation est en train de se résoudre selon l'analyste Samik Chatterjee de la banque JP Morgan. Selon ses propos, le retard qui s'est accumulé est principalement dû à des problèmes liés à la fabrication du module appareil photo. Comme Apple continue à agrandir le module à l'arrière, la production devient plus délicate et prend plus de temps. De plus l'approvisionnement des pièces pour sa fabrication n'a pas aidé non plus.

Toutes ces mauvaises nouvelles pour la production des iPhone 13 vont forcément se répercuter sur les revenus des nouveaux iPhone, cela a créé un embouteillage avec de nombreuses commandes à traiter et Apple a également dû avoir une masse d'annulations. Parce que bon... Être pressé d'avoir le dernier iPhone et attendre plus d'un mois pour l'avoir, ça donne envie de changer ses plans et d'aller voir chez la concurrence !



À l'heure actuelle, la majorité des délais de livraison sur l'Apple Store en ligne français sont entre le 4 novembre et le 12 novembre pour les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max.

Ce délai devrait se réduire de plusieurs jours puis semaines avant la fin du mois. Il ne faut pas perdre espoir si vous attendez impatiemment votre nouvel iPhone.



