Un piratage de Twitch permet la mise en ligne du code source de la plateforme

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Gros coup dur pour la célèbre plateforme de streaming Twitch... Alors que cette dernière continue de profiter d'une popularité toujours plus grande, ces dirigeants ont malgré tout dû faire face à certaines critiques, notamment autour de certaines catégories de diffusion.

Mais, aujourd'hui, la poule aux oeufs d'or d'Amazon a été déclarée comme étant officiellement piratée. Le hacker a notamment partagé l'intégralité du code source de Twitch, l'historique des commentaires des utilisateurs et des données financières détaillées.

Twitch doit faire face à un piratage délicat

Si vous ne connaissez pas Twitch, on parle de la plateforme de streaming de jeux vidéo la plus populaire dans le monde entier. Selon VGC, le pirate a partagé ses trouvailles sur 4chan, dans le but de "favoriser la perturbation et la concurrence dans le domaine du streaming vidéo en ligne [car la communauté de Twitch] est un cloaque toxique dégoûtant".



Selon le hacker et les utilisateurs de Twitter qui ont commencé à examiner les fichiers, les données qui ont fuité comprennent au moins :

Tout le code source de Twitch

L'historique des commentaires "remontant à ses premiers balbutiements".

Des détails financiers, y compris les paiements des créateurs depuis 2019.

Le code source des applications Twitch, dont l'Apple TV.

Un concurrent de Steam encore inédit (il s'appelle Vapor et est créé par Amazon Game Studios).

Outils de sécurité internes

SDK propriétaires, outils internes d'Amazon Web Services.

Certains utilisateurs affirment que des mots de passe cryptés sont également inclus dans le piratage... On attend désormais la réponse d'Amazon.





The gross payouts of the top 100 highest-paid Twitch streamers from August 2019 until October 2021: pic.twitter.com/3Lj9pb2aBl — KnowSomething (@KnowS0mething) October 6, 2021

