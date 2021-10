Découvrez l'heure de la précommande de l'Apple Watch Series 7 par fuseau horaire

Julien Russo

Après quasiment 1 mois d'attente, les clients Apple souhaitant acquérir l'Apple Watch Series 7 vont enfin pouvoir précommander la montre connectée de dernière génération. La précommande commence demain et les premières livraisons commenceront le vendredi suivant. Découvrez les heures de précommandes par fuseau horaire !

En France, c'est à 14h00

Malgré une production compliquée qui a poussé Apple à décaler la date de lancement de l'Apple Watch Series 7, l'entreprise va lancer dans une semaine sa nouvelle montre dans plus de 30 pays à travers le monde.

Comme vous êtes nombreux à nous lire en France, mais aussi à l'étranger dans les pays francophones, on a décidé de vous indiquer à quelle heure sera la précommande chez vous.



À noter qu'Apple a choisi de commencer la précommande de manière simultanée, elle commencera donc en même temps dans tous les pays où l'Apple Watch Series 7 sera disponible le 15 octobre prochain.

La précommande par fuseau horaire

Fuseau horaire Heure de lancement de la précommande Australie-Ouest 20h00 AWST Australie-Est 23h00 AEDT Autriche 14h00 CEST Belgique 14h00 CEST Canada Ouest 5h00 PDT Canada Est 8h00 EDT Chine 20h00 CST Danemark 14h00 CEST Finlande 15h00 CEST France 14h00 CEST Allemagne 14h00 CEST Guernesey 13h00 BST Hong Kong 20h00 HKT Irlande 13h00 IST Île de Man 13h00 BST Italie 14h00 CEST Japon 21h00 JST Jersey 13h00 BST Luxembourg 14h00 CEST Pays-Bas 14h00 CEST Nouvelle-Zélande 1h00 NZDT (lendemain) Norvège 14h00 CEST Portugal 13h00 WEST Porto Rico 8h00 AST Arabie Saoudite 15h00 AST Singapour 20h00 SGT Espagne 14h00 CEST Suède 14h00 CEST Taïwan 20h00 CST Émirats arabes unis 16h TPS États-Unis Mountain 5h00 PDT États-Unis Central 7h00 CDT États-Unis Est 7h00 CDT Îles Vierges américaines 8h00 AST

Ces heures de précommandes concernent aussi bien la précommande sur l'Apple Store en ligne que chez les revendeurs, c'est à partir de cette heure précise qu'ils sont autorisés par Apple à enregistrer les premières précommandes.



Préparez-vous, les stocks seront probablement limités et s'écouleront très vite comme les iPhone 13 Pro et Pro Max. Le plus simple est de bien regarder à l'avance quel modèle vous intéresse le plus, comme ça vous savez précisément quoi prendre quand l'Apple Store en ligne revient de sa maintenance.