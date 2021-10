Les sites AMP dans la recherche Google ne fonctionnent plus depuis iOS 15

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir



Il y a 5 ans, Google a fait une modification majeure dans les résultats de son moteur de recherche. L'entreprise a inclus des liens AMP (Accelerated Mobile Pages), il s'agit d'une page qui est préchargée pour offrir une expérience immédiate à l'utilisateur. Si cette nouveauté est disponible avec la majorité des sites disponibles sur Google Actualités (dont iPhoneSoft), ce système avantageux et rapide ne fonctionne plus sur Safari depuis iOS 15.

Google rejette la faute sur le nouvel OS d'Apple

Depuis que les utilisateurs d'iPhone sont passés sous iOS 15, Google ne propose plus son expérience optimisée baptisée AMP. Ce procédé permettait d'accélérer le chargement d'un article disponible sur Google Actualités.

Plusieurs utilisateurs s'en sont rendu compte il y a quelques jours et ont commencé à en parler sur les réseaux sociaux.



Pour savoir si vous passez par un accès direct ou via Accelerated Mobile Pages, il y a une astuce très simple. Un lien direct va vous afficher l'adresse du site où vous êtes, par exemple :

https://iphonesoft.fr/2021/10/06/suppression-compte-devenir-obligatoire-apps-ios-ipados



Avec un lien AMP, vous n'êtes pas directement sur le site, mais toujours sur Google. D'ailleurs, voici ce que vous voyez dans la barre URL de Safari :

google.com/amp/s/iphonesoft.fr/2021/10/06/suppression-compte-devenir-obligatoire-apps-ios-ipados



Vous aurez également une petite barre grise en haut avec un "i" pour information et un bouton de partage.

Voici un aperçu dans la comparaison ci-dessous.

Avec AMP via Chrome (à gauche) sans AMP via Safari (à droite)

Google est au courant

La firme de Mountain View se préoccupe des utilisateurs Android, mais aussi des utilisateurs iOS. Il faut tout de même nous donner une bonne impression des services de Google, on ne sait jamais si un jour on a envie d'aller sur Android...

Un porte-parole de l'entreprise vient d'expliquer qu'après analyse, le problème ne vient pas du moteur de recherche, mais bien de Safari sur iOS 15 qui ne permet plus d'afficher des liens AMP.

Ce qui est fort regrettable puisque cela permet un affichage quasiment instantané et donc un meilleur confort pour un utilisateur habitué à passer par Google pour accéder à l'actualité.



Dans son communiqué, le porte-parole fait remarquer que les liens AMP fonctionnent toujours via Chrome sur iOS 15 ainsi que sur Safari pour ceux qui n'ont pas encore basculé vers la nouvelle mise à jour d'Apple.

Malgré le rejet de la faute sur Apple, la firme de Mountain View préfère ne rien demander à son concurrent et déclare travailler sur un correctif visant à rétablir l'accès aux liens AMP.

Google demande de la patience et promet une solution très bientôt.