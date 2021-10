Le nouvel iPhone SE 2022 ajoutera la puce A15 et la 5G dans son vieux design

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

1



Le blog japonais Macotakara a annoncé aujourd'hui que l'iPhone SE de 3e génération ne présentera pas de changement de conception et ressemblera encore une fois à l'iPhone SE actuel. Cela signifie qu'il conservera le même écran LCD de 4,7 pouces et le même bouton d'accueil Touch ID. On pensait que la firme de Cupertino allait s'orienter vers un écran bord à bord...

l'iPhone SE 3 dans la continuité

Malgré la conservation de son vieux design, le nouvel iPhone SE 2022 embarquera la puce A15 d'Apple ainsi qu'un modem 5G, histoire d'en faire un appareil de pointe à petit prix. Macotakara s'attend à ce que la production du nouvel iPhone SE 3 démarre en décembre avec les premières livraisons aux clients au printemps 2022. Donc, une sortie probable au cours du mois de mars 2022.



En juin, Ming-Chi Kuo avait fait une prédiction similaire selon laquelle l'iPhone SE 2022 conserverait la même conception de châssis mais obtiendrait une amélioration des performances et une prise en charge de la 5G.



Pourtant, au même moment, d'autres rumeurs autour du prochain iPhone SE avançaient un écran plus grand d'environ 5,5 pouces et un bouton latéral Touch ID. Une sorte de variante de l'iPad Air 4 ou de l'iPad Mini 6. Il semble que ce ne soit plus le cas.



L'année prochaine risque d'être très intéressante au rayon des téléphones chez Apple puisque l'iPhone 13 mini ne devrait pas être reconduit (malgré un format parfait pour un certains nombre de clients, cf notre test), et l'iPhone SE 3 devrait proposer un haut niveau de performances. Sans oublier les iPhone 14 Pro qui abandonneront l'encoche.



Rendez-vous en mars prochain pour le lancement du nouvel iPhone SE, sachant que le premier a fait ses débuts en mars 2016 et le second en avril 2020.