Siri détecte les anniversaires dans l'app Messages

Il y a 6 heures

William Teixeira

2



Vous pensiez tout savoir d'iOS 15 ? Visiblement, le nouvel OS de la rentrée n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Déjà existant avec iOS 14, Siri proposait dans les conversations écrites de l'application Messages une détection du prénom, si vous parliez à un contact non enregistré, vous aviez un message en haut vous indiquant "ajoutez Guillaume dans vos contacts". Maintenant, Siri va encore plus loin !

Quand l'intelligence artificielle monte d'un niveau

Siri n'est pas un simple assistant vocal qui répond à vos questions, programme vos rappels ou vous donne la météo. Siri est aussi une véritable intelligence artificielle au coeur de l'OS et qui a pour mission de vous simplifier la vie au maximum.

On le constate avec les suggestions d'applications qui mettent très souvent en avant l'application qu'on cherche ou encore... dans l'application Messages d'Apple !



Depuis iOS 14, Siri s'est incrusté dans l'application de messagerie d'Apple, l'assistant était capable jusqu'ici de faciliter la création de nouveaux contacts. C'est-à-dire, si vous parliez à une personne qui n'était pas enregistrée dans vos contacts, dès que celle-ci disait son prénom, vous aviez un petit message en haut "Peut-être Guillaume, voulez-vous ajouter ce contact" ?

En un seul appui, Siri vous créait votre fiche de contact.



Toujours disponible avec iOS 15, Apple a décidé de pousser cette détection intelligente encore plus loin en proposant une notification dès un message contenant "Bon anniversaire" ou "Joyeux anniversaire" est envoyé par vous.

Comme vous pouvez le voir, nous avons envoyé le message "Joyeux anniversaire" avec un emoji célébrant l'anniversaire et Siri a instantanément ajouté une proposition en haut de la conversation pour ajouter la date de l'anniversaire sur la fiche de contact.



Quand on appuie sur "Mettre à jour", on est immédiatement redirigé vers la fiche de contact, on remarque que Siri a déjà ajouté la date d’anniversaire et qu'il suffit juste d'appuyer sur le bouton "Mettre à jour" en haut à droite pour valider la modification.



Cette fonctionnalité qu'on ne peut pas considérer comme "révolutionnaire" est malgré tout une preuve supplémentaire qu'Apple évolue dans l'intelligence artificielle et qu'il est toujours possible de faire mieux pour vous simplifier la vie au quotidien.



Il est probable qu'à l'avenir cette détection évolue à nouveau et puisse servir pour détecter une adresse postale, un numéro professionnel, une adresse mail... Les possibilités sont nombreuses !



