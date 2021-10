Facebook ajoute un nouvel onglet "Audio" avec des podcasts et des directs

Hier à 21:51 (Màj hier à 21:51)

Corentin Ruffin

1



Encore du nouveau pour l'application mobile de Facebook (v339.0, 277 Mo, iOS 11.0) avec l'arrivée, comme prévue, d'un nouvel onglet "Audio". Car oui, la firme de Mark Zuckerberg l'avait annoncé, et travaille dessus depuis plusieurs mois, avec l'idée de concurrencer les plus grands sur leur propre terrain.

Ainsi, il est notamment possible de retrouver des podcasts, de l'audio en direct et des clips courts sur sa page Facebook Watch. Malheureusement, pour le moment, ce nouvel onglet se réserve aux utilisateurs américains...

Facebook lance son onglet "Audio" aux États-Unis

Comme le rapporte TechCrunch, Facebook cherche officiellement à venir titiller Spotify et Clubhouse en lançant un nouvel onglet audio. À l'intérieur, on peut notamment y retrouver des podcasts, mais également Live Audio Rooms, une espace "à la disposition des utilisateurs du monde entier, et qu'elle commence à déployer un nouveau produit appelé Soundbits, une sorte de TikTok pour l'audio offrant de courts clips audio".



Selon la société, cette nouvelle destination aidera les créateurs à trouver leurs émissions, tandis que les utilisateurs de Facebook pourront trouver du contenu audio de leurs créateurs préférés, en découvrir de nouveaux et accéder au contenu qu'ils avaient enregistré pour plus tard.

Soundbites : Il s'agit du nouveau produit audio de courte durée de Facebook, qui proposera aux utilisateurs un flux de brefs clips. Il s'agira d'une "version audio" des Reels d'Instagram, selon M. Zuckerberg.

Podcasts : Facebook est également en train de construire un outil de découverte de podcasts pour que les créateurs puissent partager leurs podcasts avec les utilisateurs de la plateforme. Mark Zuckerberg indique que l'entreprise pourrait éventuellement s'associer à une application de podcast externe afin que les utilisateurs puissent écouter des podcasts en arrière-plan de leur expérience Facebook.

Audio en direct : Le PDG de Facebook a suggéré qu'il y aura des façons dont l'audio en direct peut aider l'entreprise à stimuler l'économie des créateurs. "De temps en temps, un nouveau média arrive qui peut être adopté dans de nombreux domaines différents."

Source

Télécharger l'app gratuite Facebook