Google : bientôt une différence visible entre les apps iOS et Android ?

L'un des responsables du design des applications Google sur iOS s'est exprimé longuement sur Twitter. D'après lui, le service mis à disposition par Apple pour développer des applications sur iOS est enfin à la hauteur. De quoi envisager du changement pour les applications comme Chrome, Maps... ? Explications.

Dans cette immense guerre commerciale que se livrent Apple et Google, il y a tout de même certaines concessions à accepter dans les deux camps afin de ne pas laisser l'autre prendre de l'avance. Du côté de Google, on sait que l'écosystème Apple possède un nombre d'utilisateurs conséquent et qu'il est impossible de s'en passer.



C'est pourquoi des applications comme Chrome, Maps, Photos, Gmail... sont disponibles sur l'App Store. Mais depuis plusieurs années, il est reproché à la firme de Moutain View de ne pas s'adapter aux codes d'iOS et de proposer une "expérience utilisateur" identique à la version Android.

Google n'a jamais nié et explique qu'il agit ainsi car il juge que l'environnement pour développeur une application (UIKit & SwifitUI) iOS n'est pas assez complet selon ses besoins. Mais selon Jeff Verkoeyen, responsable ingénierie pour Google Design sur iOS, il est peut-être temps de penser autrement.



Selon ses propos, il estime que UIKit est enfin assez mature pour les besoins de Google. De ce fait, plus besoin pour la firme de Mountain View de créer ses propres styles de listes, menus, barre d'information...



Si cette explication reste encore assez floue, elle permet tout de même d'imaginer qu'à l'avenir, les applications Google pourraient prendre en charge le design d'iOS sur certains points de l'interface tout en laissant une touche personnelle. Reste à voir comment nous les utilisateurs ressentiront la différence.





This evolution of how we approach design for Apple platforms has enabled us to marry the best of UIKit with the highlights of Google's design language.



The result? Many custom components simply aren't needed anymore. And the ones that are, they now get more attention and focus.