Real Coaster: Idle Game permet de retomber en enfance

Si, comme moi, vous avez été bercé par la série vidéoludique Roller Coaster, permettant de créer vos propres parcs d'attraction, alors vous allez adorer Real Coaster: Idle Game (v1.0.151, 230 Mo, iOS 11.0). Récemment lancée sur l'App Store, la nouvelle création du studio Raventurn Games va vous permettre de créer votre propre monde rempli de manèges et de montagnes russes.



Ayez le coeur bien attaché, car non seulement vous pourrez donner libre cours à votre imagination, mais également en être le testeur en vue première personne. Voici le trailer du jeu :

Construisez et dirigez le parc d'attractions le plus passionnant du monde et gagnez une fortune ! Pilotez d'incroyables montagnes russes en 3D et de nombreuses simulations de parcs d'attractions populaires !



Développez le parc à thème de vos rêves avec de superbes montagnes russes. Attirez plus de visiteurs, collectez les revenus des manèges et des boutiques et investissez dans de nouveaux actifs. Construisez de nombreux parcs différents dans des lieux époustouflants et faites grandir votre empire. Devenez le prochain magnat des parcs à thème !