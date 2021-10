L'Apple Watch 7 n'a plus de port diagnostic physique

Le mois dernier, les dépôts officiels auprès de la FCC ont révélé que la nouvelle Apple Watch Series 7 est équipée d'un module 60,5 GHz qui permet le transfert de données sans fil. Ce module n'est pas annoncé sur le site Web d'Apple et est probablement réservé à l'usage interne de la société pour réaliser des diagnostics.

La fin du port physique sur Apple Watch

Comme l'a expliqué Joe Rossignol, l'Apple Watch Series 7 n'a plus de port de diagnostic caché situé dans l'emplacement de la bande inférieure de tous les modèles d'Apple Watch précédents. Apple a utilisé le port à des fins de diagnostic lors de la réparation d'un modèle de montre, par exemple pour restaurer watchOS via une connexion filaire avec un outil spécial. C'est d'ailleurs pour cela que le programme bêta n'est pas ouvert aux développeurs lambdas, encore moins au public.

L'absence d'un port de diagnostic sur les modèles d'Apple Watch Series 7 explique probablement l'ajout du module de transfert de données sans fil à 60,5 GHz. Les dépôts de septembre ont indiqué que le module n'est activé que lorsque l'Apple Watch est placée sur une station d'accueil magnétique propriétaire avec un module 60,5 GHz correspondant qui offre une vitesse de transfert de données de 480 Mb/s. Il semble donc qu'Apple puisse utiliser ce dock pour effectuer des diagnostics ou restaurer watchOS sans fil sur la Series 7.

Il convient également de noter que les modèles d'Apple Watch 7 présentent une résistance à la poussière améliorée avec un indice IP6X, donc peut-être que la suppression du port de diagnostic y a contribué dans une certaine mesure. Et ce pourrait être le futur de l'iPhone qui doit, soit passer à l'USB-C en Europe, soit aller vers du tout sans fil.

Les Apple Watch 7 commenceront à arriver chez les clients et seront lancés en magasin ce vendredi 15 octobre. Les principales nouveautés comprennent des écrans plus grands avec des tailles de boîtier de 41 mm et 45 mm, une durabilité accrue avec une résistance à la poussière certifiée IP6X, un verre d'écran plus épais, une charge jusqu'à 33 % plus rapide avec un câble de charge rapide USB-C inclus et de nouvelles couleurs en aluminium.