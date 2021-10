Featherweight sort Botworld Adventure sur iOS et Android

Medhi Naitmazi

Comme prévu le mois dernier, Featherweight Games publie sa nouvelle aventure en monde ouvert nommée Botworld Adventure. En préparation depuis un certain temps maintenant, Botworld Adventure est un titre très intéressant qui se place à mi-chemin entre Pokemon et de World of Warcraft. Les plus anciens auront reconnu un certain Medabots sur Game Boy.

Botworld Adventure est disponible sur iOS et Android

Votre objectif dans Botworld Adventure est de créer un équipe de bots pour affronter d'autres joueurs dans 12 zones uniques. Dans ce monde immense que vous pouvez explorer à votre guise, votre principale mission est de collecter de la ferraille rare et découvrir de nouveaux bots. Vous pouvez explorer librement les nombreuses forêts luxuriantes et déserts arides, mais assurez-vous d'avoir une solide équipe de robots car vous ne savez jamais ce qui vous attend. Personnages déjantés, trésors cachés, secrets et autres ennemis vous attendent un peu partout.



Regardez la bande-annonce de Botworld Adventure ci-dessous :

L'autre aspect du gameplay concerne évidemment le système de combat stratégique. Vos robots sauteront, chargeront, étourdiront ou exploseront dans l'arène avec une IA avancée pendant que vous planifiez les capacités parfaites pour écraser vos ennemis. Chaque bot a des aptitudes uniques et un coup spécial, choses que vous pourrez utiliser de manière indirecte, ce qui n'est pas sans rappeler les auto-chess.



Entre deux combats, vous devez construire, améliorer et collecter des robots rares et puissants pour créer l'équipe ultime. Mais avant cela, il faut choisir son personnage parmi l'une des 4 races : chats, chiens, buffles et lézards. Tout un programme qui devrait plaire à une large majorité de joueurs, d'autant que la réalisation est superbe.



Qui fonce sur Botworld Adventure ? Sachez simplement que si le jeu est gratuit, des in-apps allant jusqu'à plus de 100€ vous permettre de progresser plus rapidement. Mais rien n'est obligatoire.

