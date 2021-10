Square Enix retire Final Fantasy 9 en urgence à cause d'un bug

Il y a 5 heures

Alban Martin

Réagir



En 2016, Square Enix a publié une version fantastique de Final Fantasy 9 pour iOS. FF 9 est passé du jeu jamais sorti sur une autre plate-forme à un portage sur à peu près tout ces dernières années. Il a même obtenu une version Nintendo Switch qui n'est malheureusement pas aussi bonne que les autres plates-formes.



FF IX est, pour mémoire, sorti en l'an 2000 et s'est vendu à plus de 5,5 millions d'exemplaires dans le monde.

Un bug très gênant sur FF9

Comme c'est souvent le cas avec Square Enix et les mises à jour iOS, Final Fantasy 9 a eu des problèmes dans les versions récentes du système d'exploitation à commencer par iOS 14.5. Depuis lors, le jeu était injouable et n'a pas été corrigé depuis. Square Enix l'a maintenant retiré de l'App Store. La bonne nouvelle est que Square Enix a confirmé qu'elle travaillait "d'urgence" sur un correctif. La société dit également que cela pourrait prendre un certain temps à résoudre. Square Enix a eu quelques cas dans le passé sur iOS où un jeu a été cassé pendant longtemps avant l'arrivée d'un correctif.

Si vous possédez Monster Hunter Freedom Unite pour iOS, ce jeu avait le même problème que Final Fantasy 9 où il n'était pas jouable sur iOS 14.5 et versions ultérieures. Malheureusement, Capcom a confirmé avant que Monster Hunter Freedom Unite ne sera plus pris en charge. Square Enix a vraiment besoin de mieux supporter ses jeux premium sur iOS. Plusieurs grands ports premium du nippon sont arrivés iOS et Android cette année seulement et il est inquiétant de ne pas savoir si ils fonctionneront dans quelques années.



Pour mémoire, les nouveautés de cette grande aventure remasterisée (comptez minimum 40 heures de jeu), on note l'arrivée des succès, un mode sans combat aléatoire, une sauvegarde automatique et des cinématiques HD.



Le reste de l'aventure de FF9 n'a pas changé, à vous les chocobos, le mini-jeu de carte hyper addictif, etc.