Sortie du puzzle Moncage sur iOS, Android et PC le 16 novembre

Il y a 5 heures

Alban Martin

Il y a tout juste un an, les développeurs de Optillusion et l'éditeur XD Network ont annoncé leur casse-tête basé sur la perspective Moncage et leur intention de sortir le jeu sur plusieurs plateformes, y compris le mobile, en 2021. Et maintenant, ils viennent d'annoncer une date de sortie pour Moncage sur iOS, Android et PC.

Moncage arrive bientôt sur mobiles et PC

Le jeu lui-même utilise un concept extrêmement intelligent où on vous donne un cube et sur chaque face de ce cube se trouve une scène entièrement 3D différente. Vous pouvez déplacer le cube pour obtenir différentes perspectives et regarder "à l'intérieur" des petites scènes, mais le but est de trouver la bonne vue pour résoudre différents types d'énigmes. Par exemple, il pourrait y avoir un objet au bord d'une scène sur le cube qui s'aligne parfaitement avec un objet d'une scène adjacente pour créer un objet unifié, et cet objet devient alors partie du jeu et peut modifier ou affecter ce qui se passe. C'est plus simple à comprendre avec le dernier trailer vidéo de Moncage :

Il y a un récit global dans Moncage qui est raconté via des photographies cachées que vous découvrirez en vous promenant suffisamment dans les 50 scènes différentes du jeu, et il y a plus de 60 puzzles à résoudre au total. Si vous êtes coincé à un moment donné, le jeu offre un système d'indices pratique qui peut être aussi subtil que de mettre en évidence des éléments clés dans une scène ou d'offrir des indices textuels ou carrément des vidéo complètes qui peuvent être déverrouillées si vous êtes vraiment perdu. Moncage est en préparation depuis quelques années maintenant et devrait faire un carton grâce à une mécanique unique et des visuels magnifiques.



Sortie prévue le 16 novembre avec un prix de 14,99€ sur PC et seulement 4,99€ sur iOS ou Android.

