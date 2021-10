Apple embauche un nouveau responsable logiciel pour le HomePod

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

2



Apple avait besoin d'un nouveau responsable pour l'équipe qui travaille sur le HomePod. La firme n'a pas pris de risques car elle a tout simplement embauché un ancien de la maison. L'objectif, rendre le HomePod mini encore plus populaire.

Un nouvel arrivant

Rappelez-vous en début d'année, Apple avait décidé de stopper la production du HomePod pour se concentrer sur le modèle mini. Un changement de politique qui permettait premièrement de faire baisser le prix de son enceinte connectée mais également de se frotter à la concurrence comme le Google Home ou encore Amazon Echo.

Pour préparer l'avenir, Apple vient d'embaucher un nouveau responsable logiciel du nom de Afrooz Family qui aura pour objectif de placer le HomePod mini au-dessus de toutes les autres enceintes connectées.



Afrooz a déjà travaillé chez Apple entre 2012 et 2016 mais avait depuis quitté l'entreprise pour créer la startup Syng aux côtés de Christropher Stringer, lui aussi ancien salarié d'Apple.



Même s'il est vrai que les enceintes connectées proposent en général les mêmes fonctionnalités, forcé de constater que celle d'Amazon domine actuellement le marché. L'objectif est donc clair, faire pencher la balance du côté de la Pomme.



Maintenant que les joies de la présentation sont terminées, il ne reste plus qu'à Apple, Afrooz et ses équipes de se surpasser pour rendre le HomePod mini encore meilleur.



Via