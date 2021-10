La charge rapide de l’Apple Watch 7 nécessite une prise 18 W

L'Apple Watch Series 7 est attendue pour cette année, on espère que la montre connectée sera disponible à la rentrée en même temps que les nouveaux iPhone. Si pour l'instant nous avons...

La charge rapide nécessite un câble de charge rapide magnétique USB-C Apple. Ce câble a de l'aluminium autour du chargeur magnétique et d'un connecteur USB-C.

Dans un nouveau document d'assistance publié aujourd'hui, juste à temps pour les premières livraisons de l'Apple Watch Series 7, Apple révèle que n'importe lequel de ses adaptateurs secteur USB-C d'une puissance nominale de 18 watts ou plus supporte la charge rapide de la nouvelle montre. En outre, les adaptateurs USB-C tiers d'une puissance nominale de 5 watts ou plus permettront une charge rapide tant qu'ils prennent en charge le protocole USB Power Delivery (USB-PD).

La capacité de charge rapide nécessite un nouveau câble de charge USB-C qu'Apple inclut dans la boîte avec la montre et vend également séparément, mais jusqu'à présent Apple n'a pas fourni de détails sur la puissance de l'adaptateur secteur nécessaire. Apple n'inclut plus d'adaptateur secteur dans la boîte avec l'Apple Watch, les utilisateurs devront donc s’en procurer un.

L’Apple Watch 7 intègre une nouvelle architecture de charge qui lui permet de faire le plein jusqu'à 33 % plus rapidement que la Series 6, avec une charge de 0 à 80 % en seulement 45 minutes. Mais pour en profiter, il y a une condition.

