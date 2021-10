MacBook Pro 2021 : entièrement sans bordures et avec une encoche ? (rumeur)

Le 18 octobre prochain aura lieu un nouvel Apple Event qui devrait se concentrer autour de plusieurs annonces majeures au niveau des Mac. L'une des bonnes nouvelles particulièrement attendues, c'est une nouvelle génération de MacBook Pro. Actuellement une partie de la gamme propose la puce M1 et l'autre partie (les 16 pouces) est toujours avec le processeur Intel.

Un grand changement à venir ?

Les habitués de la critique : "Apple ne propose jamais de rafraîchissement de design et persiste à rester dans sa zone de confort" devraient être silencieux et discrets après les annonces qui auront lieu à l'Apple Event du 18 octobre.

En effet, plusieurs indiscrétions ont indiqué qu'Apple devrait proposer un nouveau design pour le MacBook Pro 2021, cette information est confirmée à nouveau aujourd'hui par DuanRui, un utilisateur (souvent bien renseigné) sur le réseau social chinois Weibo.



Ce nouveau style pour le MacBook Pro consistera à supprimer les bordures de tous les côtés afin de proposer un plein écran comme c'est le cas depuis plusieurs générations sur l'iPhone ou encore l'iPad Pro.

En ce qui concerne la caméra FaceTime, celle-ci ne sera pas placée sous l'écran, mais à l'intérieur d'une encoche qui sera exactement de la même taille que celle présente sur les iPhone 12.

Visiblement, le combat que mènent les ingénieurs d'Apple pour placer la caméra avant sous l'écran est encore loin d'être gagné, puisqu'en 2021 ce n'est toujours pas d'actualité.



Cette fameuse encoche embarquera une caméra 1080p (enfin l'abandon du 720p qui était complètement ridicule à notre époque) et inclura également un capteur True Tone ainsi qu'un microphone.

L'auteur de la fuite signale qu'Apple ne proposera pas la caméra Face ID TrueDepth qu'on retrouve sur l'iPhone, la reconnaissance faciale n'est pas encore prévue sur les MacBook, Apple souhaite par contre conserver le capteur Touch ID en haut à droite du clavier.

Concept MacBook Pro avec encoche réalisée par MacRumors



DuanRui a également confirmé plusieurs informations concernant les résolutions des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces qui seront présentés la semaine prochaine.

Le modèle de 14 pouces aura une résolution de 3024 x 1964 et le 16 pouces une résolution de 3456 x 2234.



Au niveau des composants internes du MacBook, Apple pourrait avoir inclus de plus gros ventilateurs pour que l'ordinateur portable gère mieux les hausses de températures quand le processeur et la carte graphique sont fortement sollicités.

Une épaisseur plus importante serait également de la partie, cependant celle-ci sera tellement minime qu'il serait difficile de faire la différence entre l'actuel MacBook Pro et la prochaine génération.

Un clavier complètement nouveau

Apple aurait opéré plusieurs changements esthétiques en ce qui concerne le clavier des MacBook Pro 2021.

La totalité de la zone comportant le clavier serait noire, Apple aurait complètement supprimé la couleur argentée entre chaque touche. Le leaker affirme que cela est : "probablement le plus grand changement visuel sur le clavier depuis la refonte de l'Unibody il y a plus d'une décennie".

L'éclairage du clavier serait bien évidemment maintenu ce qui facilite l'utilisation du MacBook dans un environnement sombre.

Comment Apple va s'organiser avec macOS ?

C'est une question qui nous vient directement à l'esprit quand on pense à l'arrivée d'une encoche sur les nouveaux MacBook Pro. Comment Apple va faire pour adapter l'affichage de macOS avec l'encoche ? Si la rumeur dit vrai, les développeurs du système d'exploitation vont obligatoirement proposer une version adaptée de macOS Monterey aux nouveaux MacBook Pro, sinon l'encoche va venir grignoter la barre de menus et les divers boutons d'un navigateur internet ou d'une application.



