Apple songeait à lancer un "service de jeux cloud" en plus d'Apple Arcade

Le lancement d'Apple Arcade en 2019 a été un beau petit succès pour Apple, proposant un certain catalogue de jeux en échange d'un paiement mensuel. Toutes les semaines, nous avons le droit à des nouveautés, venant agrandi la bibliothèque qui est déjà plutôt conséquente.

Mais, en revanche, on apprend aujourd'hui qu'Apple Arcade n'était pas le seul service que la Pomme souhaitait lancer dans le secteur du jeu vidéo. Selon le très bien informé Mark Gurman, la firme de Cupertino avait comme objectif de lancer un "service de jeux dans le cloud" pour finalement se raviser.

Selon Mark Gurman, via le réseau social Twitter, la Pomme aurait eu dans l'idée de lancer une sorte de "service de jeux dans le cloud", en parallèle d'Apple Arcade. Il précise également que le service de jeux actuel de la société est quelque peu "unique, s'appuyant sur des jeux qui fonctionnent nativement sur son appareil plutôt que depuis le nuage."

Microsoft Corp., Nvidia Corp., Google et d'autres ont lancé des services de jeux qui fonctionnent à partir du cloud. Cela permet de prendre en charge un plus grand nombre de jeux et de créer une expérience semblable à celle de "Netflix pour les jeux". Curieusement, Apple ne permet pas à ces rivaux de rejoindre Apple Arcade sur l'App Store. La société affirme que ce n'est pas parce qu'ils sont concurrents, mais simplement parce qu'elle n'autorise pas les services de jeux en nuage à volonté sur ses appareils.