Bons plans iOS : Time Recoil, Time To Go To Bed, Trippy Escape: Mindeater

Applications gratuites iOS :

Rest (App, iPhone / iPad, v1.1.2, 97 Mo, iOS 11.0, Olivia Rivera) passe de 3,99 € à gratuit. Endormez-vous rapidement avec plus de 100 sons de sommeil relaxants, des histoires de bonne nuit au coucher, des méditations apaisantes et de la musique apaisante. Personnalisez votre propre bande sonore de sommeil avec vos sons de la nature préférés et le bruit blanc pour vous reposer paisiblement toute la nuit.



Échappez au stress, à l'anxiété et dormez mieux en faisant un voyage apaisant pour votre esprit avec nos méditations guidées vous apportant paix et bonheur. Vous pouvez également télécharger les méditations et les histoires pour continuer à écouter lorsque vous êtes hors ligne ou en mode avion.



Avvinue (App, iPhone / iPad, v1.0.7, 162 Mo, iOS 12.0) passe de 2,99 € à gratuit. Vous planifiez un déménagement ? Avvinue est la seule application dont vous aurez besoin pour planifier, coordonner et financer votre déménagement partout dans le monde.



Nous savons à quel point déménager peut être stressant, et c'est exactement pour cela que nous avons lancé Avvinue, une application qui centralise les différents aspects du déménagement en un seul endroit. Vous pouvez désormais gérer l'ensemble de votre déménagement à l'aide d'une liste recommandée.



Time To Go To Bed (App, iPhone / iPad, v2.0, 213 Mo, iOS 11.0, Lizard Brain Games) passe de 0,99 € à gratuit. Cette histoire interactive sur Sadie apprend aux jeunes enfants les étapes à suivre pour se préparer à aller au lit. En aidant Sadie à se préparer à aller au lit, les enfants pourront établir leur propre routine.



Time To Go To Bed est un moyen amusant d'inciter votre petit à se brosser les dents et à prendre d'autres habitudes saines à l'heure du coucher.



Jeux gratuits iOS :

Reaction Timer Game (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v5.2, 25 Mo, iOS 12.0, Thomas Coomer) passe de 0,99 € à gratuit. Reaction Timer Game est un test d'habileté et de timing qui rend accro.



Le but du jeu est d'arrêter "simplement" le chronomètre à zéro. ATTENTION ! Ce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît !



Up Slide Down (Jeu, Casse-tête / Jeux de société, iPhone / iPad, v2.1, 16 Mo, iOS 11.0, Digital Hole Pvt. Ltd.) passe de 1,99 € à gratuit. Up Slide Down offre la distraction parfaite dans les moments de pause.



Il propose une collection de neuf puzzles coulissants différents, chacun avec un thème différent. L'objectif général est de faire glisser les tuiles dans le bon ordre le plus rapidement possible.



Vous pouvez prévisualiser l’ordre des tuiles à tout moment et surveiller le nombre de mouvements et le temps pris en haut de l’écran.



Trippy Escape: Mindeater (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.1, 701 Mo, iOS 11.0, Aneta Pazderkova) passe de 2,99 € à gratuit. Regardez le monde à travers les yeux de notre personnage principal - Cordelia. Votre but est d'échapper à son propre esprit. Pour ce faire, vous devez résoudre des énigmes, rassembler des objets et les utiliser correctement. Combien de temps faudra-il pour sortir du cerveau piège de la Cordelia?



Caractéristiques de jeu:

- Atmosphère unique

- Des puzzles

Promotions iOS :

Pavilion Mobile (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.44, 623 Mo, iOS 11.0, Visiontrick Media AB) passe de 3,99 € à 1,99 €. Pavilion est un jeu qui a été nominé aux IMGA et plusieurs fois primé avec ses énigmes à la 4ème personne ! Oui, en effet vous devez aider un mystérieux personnage à s'en sortir dans des puzzles oniriques où l'on a du mal à distinguer la réalité de la fantaisie. En plus, vous êtes livré à vous-même, sans explication. Comme je vous le disais, le but dans Pavilion est de guider un personnage en lui ouvrant le chemin, d'où le jeu à la 4ème personne. Pour cela, il faudra interagir avec l'environnement (objets, mais aussi lumières et sons) où l'énigme se mêle à l'exploration.



Prenez-vous pour Dieu et observez bien le comportement de votre sujet, tantôt affaibli, tantôt frigorifié, etc. C'est assez remarquable au niveau des détails, alors regardez bien ce jeu merveilleux !



Crying Suns (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v2.2.4, 963 Mo, iOS 13.0, Humble Bundle) passe de 8,99 € à 5,99 €. Au mois de septembre 2019, nous avions la chance de découvrir le jeu Crying Suns sur la plateforme Steam. Développé par le studio Alt Shift, ce dernier prenait la forme d'une rogue-lite tactique et spatial dans lequel on incarne un Amiral de flotte spatiale explorant une galaxie à l'agonie.



Crying Suns est un rogue-lite tactique dans lequel vous incarnez un Amiral de flotte spatiale explorant une galaxie à l'agonie. Dans cette expérience narrative inspirée par Dune et Fondation, chaque run réussi vous permettra de découvrir la vérité derrière la mystérieuse chute de l'Empire.



Les + : Très complet

My Movies 3 Pro (App, iPhone / iPad, v3.28, 115 Mo, iOS 9.0, Binnerup Consult) passe de 9,99 € à 4,99 €. My Movies vous permet d’enregistrer le catalogue de toute votre collection de films et séries TV à partir d'une base de données internationale en ligne, constituée de plus de 1 million 200 000 titres de disques (DVD, Blu-ray et Ultra HD 4K), ainsi que les films et séries TV (copies numériques) issus d’un gros catalogue de plusieurs pays, en différentes langues.



Si vous disposez de un ou plusieurs titres non référencés sur notre service, vous pouvez le déclarer afin qu’il soit créé en 48 heures par l'équipe - un service inégalé ailleurs.



