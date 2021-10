HomePod mini : une nouvelle version haute en couleur

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

C'est la petite surprise colorée de ce keynote : Apple vient de dévoiler une nouvelle mise à jour de son HomePod mini, qui a fait un carton lors de sa sortie. Cette version ne change pas vraiment par rapport à son "grand" frère, si ce n'est l'arrivée d'une grille en tissu et de sa disponibilité en 5 coloris !

La nouvelle version du HomePod Mini

Pour se démarquer de son ainé et réduire les coûts, Apple avait fait le choix de commercialiser un HomePod mini, qui n'est autre que la même enceinte avec une petite taille. Cette nouvelle version, elle, mise sur une grille en tissu, et sur la couleur : 5 coloris au total, ce qui nous permet de tirer un trait sur le noir et blanc.



Pour le reste, il semblerait qu'Apple reste sur le même produit, mais nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons les détails.

Prix du HomePod Mini

Si le HomePod était proposé à un prix relativement élevé lors de son lancement en 2018, le HomePod Mini est venu se placer nettement plus bas avec un prix de 99€. Le prix, pour cette nouvelle version, reste le même. Il sera disponible en précommande à partir du mois de novembre.