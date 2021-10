Le chargeur 140W des nouveaux MacBook Pro est impressionnant

Hier soir, Apple a fait la présentation de ses nouveaux AirPods 3, d'une nouvelle version des HomePod mini, mais également de la nouvelle gamme 2021 des MacBook Pro. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec les nouvelles puces M1 Pro et M1 Max, les appareils sont devenus encore plus véloces que ses prédécesseurs, tout en gagnant en autonomie.

Pour l'occasion, la Pomme a commercialisé un nouveau chargeur 140 W disponible à l'achat pour 99€ (compris dans la boite du MacBook Pro 16 pouces). Ce dernier embarque la norme USB-C PD 3.1 qui, non seulement permet une charge rapide, mais permet une ouverture avec d'autres ordinateurs portables compatibles.

Apple fait fort avec son nouveau chargeur 140W

Le nouveau chargeur 140 W d'Apple, qui fonctionne avec un nouveau câble de charge MagSafe, utilise la norme USB-C Power Delivery 3.1. Si les MacBook Pro 14 pouces bénéficient des chargeurs de 67W et 96W, les versions 16 pouces embarquent le petit nouveau lors de la livraison.



L'utilisation de la norme USB-C PD 3.1 signifie que le chargeur sera compatible avec d'autres appareils utilisant la même norme d'alimentation, tout comme il sera possible d'utiliser des chargeurs tiers fonctionnant avec cette dernière.



Avec ce nouvel accessoire, Apple utilise pour la première fois le nitrure de gallium (GaN), permettant de fabriquer des chargeurs plus puissants, mais de taille plus réduite que leurs alternatives traditionnelles. Apple a également confirmé que tous les ports Thunderbolt 4 des nouveaux MacBooks peuvent être utilisés pour charger les ordinateurs portables. Impressionnant !