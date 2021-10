Comparatif entre AirPods 2 et AirPods 3 : les vrais changements

Julien Russo

C'est lors de l'Apple Event Unleashed qui a eu lieu hier soir qu'Apple a présenté une toute nouvelle génération de ses écouteurs sans fil populaire : les AirPods. Après une longue période sans nouveautés (aucun renouvellement depuis le 20 mars 2019), les AirPods 3 arrivent enfin avec plusieurs changements, mais aussi une augmentation tarifaire.

AirPods 2 VS AirPods 3

Quand Apple a commercialisé la première paire d'AirPods en 2016, le géant californien ne s'attendait probablement pas à un tel engouement et une popularité aussi rapide. Quand les dirigeants de l'Apple Park ont vu le succès que rencontraient les AirPods, il était évident pour eux que ce produit aurait un renouvellement régulier sur les années qui suivront.



Aujourd'hui, les AirPods dominent la première place du marché des écouteurs sans fil malgré la forte concurrence toujours plus importante chaque année. Avec les AirPods de 3e génération annoncée hier soir, Apple souhaite redynamiser les ventes et conserver sa longueur d'avance.



Si Apple nous a vendu du rêve hier soir avec une présentation de folie et des vidéos successives mettant en avant les "meilleurs écouteurs sans fil du monde", est-ce que les nouveaux AirPods 3 arrivent à se démarquer de la seconde génération et apportent vraiment le rafraîchissement qu'on attendait tous ?

Vous allez voir, les nouveautés ne sont pas aussi nombreuses qu'on le pense !

AirPods 2 (à gauche) • AirPods 3 (à droite)

Le match des différences

Caractéristique AirPods 2 AirPods 3 Tarif 179€ 199€ Dimension par écouteur Hauteur : 40,5 mm

Largeur : 16,5 mm

Épaisseur : 18 mm Hauteur : 30,79 mm

Largeur : 18,26 mm

Épaisseur : 19,21 mm Poids par écouteur et poids boîtier 4 g / 38,2 g 4,28 g / 37,91 g Dimension du boîtier Hauteur : 53,5 mm

Largeur : 44,3 mm

Épaisseur : 21,3 mm Hauteur : 46,40 mm

Largeur : 54,40 mm

Épaisseur : 21,38 mm Type de recharge Recharge Lightning et sans fil Recharge Lightning, sans fil et MagSafe Autonomie par écouteur 5 heures maximum 6 heures (sans audio spatial) Autonomie du boîtier Plus de 24 heures 30 heures maximum Microphones - Deux micros beamforming - Deux micros beamforming

- Micro orienté vers l’intérieur Connectivité Bluetooth Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 Résistance à la transpiration et à l'eau Non Oui (IPX4) Compatibilité de lecture des morceaux en audio spatial Non Oui Annulation active du bruit et mode Transparence Non (exclusivité AirPods Pro et Max) Non (exclusivité AirPods Pro et Max) Capteurs - Deux capteurs optiques

- Accéléromètre détecteur de mouvement

- Accéléromètre détecteur de voix - Capteur de détection de la peau

- Accéléromètre détecteur de mouvement

- Accéléromètre détecteur de voix

- Capteur de pression

À noter que les deux modèles possèdent la puce Apple H1 qui permet d'utiliser la fonctionnalité "Dis Siri" afin d'interagir avec l'assistant vocal sans avoir besoin de toucher votre iPhone ou votre Apple Watch.