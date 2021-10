Keynote Unleashed : découvrez toutes les musiques utilisées dans une playlist Apple Music

Réaliser un Apple Event, c'est avant tout proposer de belles images des nouveaux produits, des vidéos de présentations époustouflantes qui marqueront l'esprit, un montage exceptionnel, mais aussi des musiques qui accompagneront les séquences du début jusqu'à la fin. À chaque fois, les grands rendez-vous d'Apple sont d'une beauté incroyable et inspirent même les entreprises concurrentes !

La playlist Unleashed

Si vous avez regardé hier soir l'Apple Event Unleashed qui annonçait l'arrivée d'Apple Music Voice Plan, de nouveaux MacBook Pro, de nombreux coloris pour le HomePod mini ou encore les AirPods de 3e génération, vous avez probablement entendu plusieurs musiques.

En effet, à chaque événement, Apple sélectionne au préalable des musiques qui accompagneront l'intro, les présentations, les transitions et l'outro. Les morceaux peuvent être d'actualité, anciens, populaires comme inconnues du grand public. Apple choisi aussi une certaine diversité pour capter l'attention de tous les profils des viewers qui regardent en direct.



Si Apple ne réalise pas de playlist Apple Music officielle en regroupant toutes les musiques entendues pendant l'Apple Event, des utilisateurs s'en chargent, ils détectent les musiques diffusées grâce à Shazam puis procèdent à la création d'une playlist.

C'est aussi simple que cela... En plus ça permet aux nostalgiques de se remémorer l'Apple Event sans avoir besoin de regarder la vidéo en replay.

Une playlist circule en ce moment sur Apple Music, elle s'appelle Unleashed by Brahm Shank et propose de réécouter les 21 morceaux entendus hier soir.

On retrouve les musiques de :

Gesaffelstein

Leon Bridges

The Weeknd

Model 86

Jungle

Matt OX

Swindle

James Blake

Lex Junior

Lizzo & Cardi B

Olivia Rodrigo

Raissa & Mura Masa

Réelle

Soolja

Kyle Dion

Rezz & Deathpact

Genesis Owusu

Chiiild

Martin Wave

Oliver Malcolm

Retrouvez l'accès à la playlist ci-dessous, évidemment il est indispensable d'avoir un abonnement Apple Music pour profiter de la lecture complète.