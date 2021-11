Apple Music débarque sur les TV connectées de LG

Il y a 3 heures

TV / Services Apple

Medhi Naitmazi

4



Un an après avoir fait ses débuts sur les téléviseurs Samsung, l'application Apple Music débarque sur l'App Store des appareils LG. Une bonne nouvelle qui marque la fin de l'exclusivité obtenue par le premier constructeur cité.

Un écran OLED pour les Pro signé LG

Cela signifie que les clients d'Apple Music (abonnement à 9,99 €/mois) peuvent désormais diffuser l'intégralité de leur bibliothèque musicale, de leurs listes de lecture, de leurs stations de radio et bien plus encore, directement sur leur TV LG, sans avoir besoin d'une Apple TV ou d'une autre console supplémentaire.

L'interface et l'expérience utilisateur générale sont très proches de ce que les propriétaires d'Apple TV obtiennent sur tvOS, avec une navigation traditionnelle par onglets.



Une excellente nouvelle d'autant d'Apple Music est entièrement pris en charge avec un accès complet à la bibliothèque, aux listes de lecture éditoriales et algorithmiques, et même aux clips vidéos, sans oublier les paroles en temps réel d'Apple Music.



En revanche, avec le tweet succinct du fabricant, il n'est pas clair si Apple Music sur LG supporte le Dolby Atmos ou le Lossless. Ces fonctionnalités nécessitent généralement une certaine puissance de traitement, au-delà des capacités des processeurs des téléviseurs intelligents. Si vous souhaitez bénéficier de ces fonctionnalités sur le téléviseur, vous devrez certainement utiliser une Apple TV.



Pour savoir si votre téléviseur LG est compatible, rendez-vos dans l'App Store inclus et recherchez "Apple Music".