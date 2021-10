De nouveaux Beats Fit Pro dans iOS 15.1

Il y a 1 heure (Màj il y a 56 min)

Medhi Naitmazi

Réagir



Apple vient de dévoiler aujourd'hui des AirPods de troisième génération avec un design similaire à celui des AirPods Pro et plusieurs nouvelles fonctionnalités comme un son égalisé en temps réel, mais ce ne sont probablement pas les seuls nouveaux écouteurs lancés bientôt, car Steve Moser a trouvé des images des futurs Beats Fit Pro inédits dans iOS 15.1 version Release Candidate publiée hier soir.

Encore de nouveaux écouteurs chez Apple

Les images révèlent que les Beats Fit Pro ressembleront aux Beats Studio Buds qui ont été dévoilés en juin, avec des oreillettes semblant présenter un design intra-auriculaire complètement sans fil avec de minuscules attaches.

Les images montrent également que les Beats Fit Pro seront disponibles en au moins quatre couleurs, y compris un blanc, un noir, un gris et un rose, et le code bêta iOS 15.1 indique que le casque aura à la fois un mode de réduction active du bruit et un mode transparence. Une bonne nouvelle qui devrait être accompagnée d’un prix assez doux, les Beats Studio Buds étant vendus 149€.



Selon les rumeurs, les Beats Fit Pro seront annoncés vers le 1er novembre et les expéditions commenceront dans les jours suivants. Est-ce qu’Apple a raison de multiplier les modèles d’écouteurs sans fil selon vous ?