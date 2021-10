Le chargeur 67 W du MacBook Pro 14 n’est pas compatible charge rapide

Un jour après la présentation officielle des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces 2021, nous continuons de découvrir les petits détails sur les ordinateurs portables qu'Apple n'a pas mentionnés lors de son événement, et la dernière découverte concerne la charge rapide.

Pas de charge rapide pour l’entrée de gamme du MacBook Pro 14 pouces

Le site d'Apple indique que son adaptateur secteur USB-C de 67 W inclus avec le modèle de base du MacBook Pro 14 pouces n'est pas capable de charger rapidement l'ordinateur. Pour profiter d'une charge rapide, qui permet de récupérer 50 % en environ 30 minutes, Apple affirme que les clients peuvent passer à son adaptateur secteur USB-C de 96 W pour 20€ supplémentaires. Ou bien en optant pour une puce plus puissante que les 8 cœurs de base en CPU.

Apple inclut l'adaptateur 96 W avec n'importe quel modèle de MacBook Pro 14 pouces avec une puce M1 Pro avec un processeur 10 cœurs ou n'importe quelle puce M1 Max, de sorte que les clients qui choisissent ces configurations haut de gamme n'ont pas à se soucier des limitations de charge rapide.

Voici l’explication complète d'Apple :

Deux adaptateurs secteur sont disponibles avec le MacBook Pro 14 pouces. L'adaptateur secteur USB-C de 67 W est compact et offre une charge efficace à la maison, au bureau ou en déplacement. Il est inclus avec la configuration standard du MacBook Pro avec M1 Pro avec processeur 8 cœurs, GPU 14 cœurs et moteur neuronal 16 cœurs. Ou vous pouvez choisir l'adaptateur secteur USB-C 96 W, qui vous permet de profiter d'une charge rapide, de sorte que vous pouvez passer de 0 à 50 % de charge en environ 30 minutes. L'adaptateur 96 W est inclus avec tout MacBook Pro doté d'une puce M1 Pro avec un processeur 10 cœurs ou une puce M1 Max.

Ceux qui optent pour le nouveau MacBook Pro 16 pouces n'ont pas non plus à s'inquiéter des limitations de charge rapide, car toutes les configurations de 16 pouces comprennent un adaptateur secteur USB-C de 140 W dans la boîte qui est capable de charger rapidement tout ce qui bouge.

Le nouveau MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces dispose de puces M1 Pro et M1 Max nouvelle génération conçues par Apple, d'écrans mini-LED 120 Hz, d'une autonomie de batterie jusqu'à 10 heures plus longue, du retour d'un port HDMI, d'un emplacement pour carte SD et de MagSafe 3, et plus encore comme un clavier sans Touch Bar. Les laptops peuvent être commandés maintenant et commenceront à arriver aux clients et à être lancés dans les magasins le 26 octobre. A noter que les délais ont explosé sur Apple.com mais qu’il y a du stock sur Amazon sur le MacBook Pro 14 pouces.