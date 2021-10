Le nouveau MacBook Pro 2021 est en vente sur Amazon, Fnac, Darty, Boulanger

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Deux jours après leur présentation, les MacBook Pro 2021 sont désormais en vente chez les revendeurs officiels, plus seulement chez Apple. Ainsi, Amazon, Fnac, Darty ou encore Boulanger commercialisent les derniers ordinateurs Apple. La bonne nouvelle, c'est que les délais de livraison sont même parfois inférieurs à ceux de la société de Tim Cook qui a vu ses stocks fondre rapidement.

Commercialisée dans deux versions différentes de 14 et 16 pouces, la nouvelle machine ultra puissante d'Apple a été prise d'assaut par les clients. En effet, cette mouture 2021 est une véritable révolution avec une tonne de nouveautés.

Les nouveautés du MacBook Pro 2021

Outre le nouveau design plutôt discret, les deux MacBook Pro 14 et 16 pouces partagent la même fiche technique qui comprend des nouveautés importantes.



Si la Touch Bar disparaît (apparemment peu plébiscitée), on note l'arrivée d'un écran miniLED rafraîchi à 120 images / seconde dont les bords ne font plus que 3,5mm. Nommé "Liquid Retina XDR", il affiche une définition de 3 024 par 1 964 pixels sur le 14 pouces et 3 456 par 2 234 pixels sur le 16 pouces pour un ratio 16:10. L'écran reste en permanence à 1 000 nits de luminosité et peut monter jusqu'à 1 600 nits si besoin.



Ensuite, on trouve une caméra FaceTime 1080p avec un angle plus large, six haut-parleurs compatibles Spatial Audio et qui délivrent 80% de basses en plus.



Du côté de la connectique, Apple a fait marche arrière et remis les ports HDMI, SD Card et MagSafe pour la charge. Les deux ordinateurs supportent d'ailleurs la recharge rapide avec 50% en 30 minutes. Et si la Touch Bar a été supprimée, on retrouve les touches physiques en haut du clavier ainsi que le Touch ID, toujours présent.



Mais finalement, c'est la nouvelle puce M1 Pro et sa variante encore plus puissante M1 Max qui attire l'attention avec 10 cœurs CPU (8 rapides, 2 économes) et 16 cœurs GPU pour le modèle de base, et jusqu'à 32 coeurs GPU pour la version "Max". Quasiment 4x plus rapide que l'ancien MacBook Pro 16 pouces Intel i9 en CPU et 13x en GPU, la M1 Max est un monstre de puissance qui permet de réaliser des tâches jusqu'ici impossible sur un portable. 3D, vidéo, audio, jeux, tout est facile et instantané. On parle d'une puissance de calcul graphique comparable à la PS5, tout en consommant 3 à 5 fois moins que la concurrence. Une prouesse.



Pour soutenir tout cela, Apple a fait évoluer la conception interne avec 2 ventilateurs très silencieux affichant 50% de débit en plus.

Notons que l'autonomie a doublé pour atteindre 21 heures par exemple en lecture vidéo sur le MacBook Pro 16 pouces 2021.



Pour le poids, il faut compter 1.6 kg pour le premier et 2.1 kg pour le plus grand.

Acheter le MacBook Pro 2021

Si vous êtes intéressé par l'une des deux versions du MacBook Pro 2021, il faut savoir que les stocks ont rapidement fondu chez Apple. Les prix démarrent à 2249€ pour la version de base en 14 pouces, tandis que la version 16 pouces est vendue de base à 2749€. C'est cher, mais les performances justifient largement ces tarifs qui n'ont finalement pas bougé par rapport au dernier MacBook Pro 16 pouces sous Intel. Et avec les options configurables (notamment chez Amazon), l'addition peut vite monter et tutoyer les 7000€.



Notre avis : peu importe la taille choisie, mieux vaut prendre un modèle avec 32 Go de RAM pour être tranquille pendant des années.



Pour acheter le MacBook Pro 2021 :