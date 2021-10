Apple va exiger 1 test Covid par jour pour les employés non vaccinés au bureau

Julien Russo

La crise sanitaire que nous vivons depuis plus d'un an commence progressivement à devenir moins intense, c'est le cas en Europe, mais aussi aux États-Unis. Les entreprises font leur maximum pour éviter de participer à une croissance de nouveaux cas au sein de leur effectif. Apple vient de prendre une décision radicale pour les employés qui ont refusé de se faire vacciner ou de partager leur statut vaccinal.

Apple passe à 1 test par jour au lieu de 1 test par semaine

La firme de Cupertino n'a pas voulu entrer en conflit avec ses salariés en imposant la vaccination pour continuer à venir au bureau, l'entreprise a préféré laisser le choix à chacun. Si cela est une bonne chose, les employés qui ne sont pas vaccinés vont tout de même avoir des conséquences pour le moins... désagréable !



Selon un rapport de Bloomberg, Apple a décidé de monter d'un niveau dans les tests Covid-19 qui sont régulièrement imposés aux employés qui ne sont pas vaccinés.

Jusqu'à aujourd'hui, un salarié dans les bureaux qui n'avait pas eu de dose devait obligatoirement réaliser 1 test Covid par semaine pour s'assurer qu'il n'était pas infecté.

Désormais, Apple va sévir et exiger un test Covid par jour. Pour rendre les choses moins pénibles et éviter que les salariés aient besoin de venir plus tôt le matin, Apple va mettre à disposition gratuitement dans les bureaux et ses magasins des tests rapides à faire à la maison. Résultat, l'employé pourra se tester avant de partir au travail et il devra donner le résultat du test une fois arrivé à l'accueil des locaux.



Pour les employés qui ont été vaccinés avec les deux doses, le test sera réalisé seulement une fois par semaine, puisque n'oublions pas que même vacciné on peut être porteur du virus, cependant les risques de contamination sont fortement diminués par rapport à une personne non vaccinée.

Des règles moins strictes pour les effectifs en boutique

En Apple Store, l'espace est plus grand, les gestes barrières peuvent être appliqués plus facilement que dans des bureaux.

C'est pour cette raison que la direction de l'Apple Park a décidé d'être plus souple avec les employés qui ne sont pas vaccinés, le géant californien va maintenant exiger 2 tests Covid obligatoires par semaine. En ce qui concerne les employés vaccinés, ils devront en faire qu'un seul.



Cette nouvelle procédure envers les employés non vaccinés est une obligation qui vient de l'administration de Joe Biden.

Les entreprises de plus de 100 salariés ont été invitées à :

Obliger leur effectif à se faire vacciner

Ou

Imposer minimum 1 test PCR par semaine aux employés qui ont refusé de se faire vacciner

Les employés Apple aux États-Unis comme dans le reste du monde ont reçu l'information de cette modification dans le rythme des tests Covid.

Apple a aussi rappelé qu'il était nécessaire que l'ensemble des employés signalent leur statut vaccinal avant le 24 octobre.