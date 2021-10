Des résultats exceptionnels à venir pour Apple mais menacés par la pénurie

Les pénuries de composants et donc de produits Apple menacent de saper ce qui pourrait autrement être une saison des fêtes record pour l'entreprise, rapporte Mark Gurman de Bloomberg.

Peu de temps après le lancement de l'iPhone 13 d'Apple en septembre, les délais de livraison de tous les modèles ont commencé à glisser de plusieurs semaines. Cette tendance a été similaire pour l'iPad mini 6, l'iPad de9, l'Apple Watch Series 7 et, plus récemment, les nouveaux MacBook Pro 2021, qui affichent tous maintenant les délais de livraison allant jusqu'en novembre ou décembre. Même la chiffonnette très critiquée à 25€ d'Apple est épuisée jusqu'à la fin du mois prochain.

Les délais allongés des nouveaux produits Apple ne sont pas un phénomène nouveau, mais plusieurs produits Apple relativement anciens ont connu des délais d'expédition retardés depuis la première moitié de septembre, y compris l'iPhone 11, l'iPhone 12, les modèles de Mac M1, l'iMac 24 pouces et toute la gamme d'Apple Watch.

Cependant, dans une année où Apple devrait voir l'un de ses plus grands cycles de mise à niveau de produits de tous les temps, les fournisseurs ne peuvent tout simplement pas répondre à la demande.

L'iPhone - le produit phare d'Apple, représentant environ la moitié de ses ventes - est le cas de pénurie le plus médiatisé. Un mois après sa mise en vente, l'iPhone 13 Pro est difficile à trouver dans toutes les couleurs, configurations et tailles. Ce n'est habituellement pas le cas, selon les employés de l'Apple Store, dont certains disent avoir de plus en plus affaire à des clients frustrés.