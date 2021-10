Twitter : désormais, tout le monde peut héberger un Space sur iOS

Corentin Ruffin

En début d'année, les développeurs de Twitter (v8.87, 151 Mo, iOS 13.4) ont lancé une fonctionnalité ayant pour but de venir concurrence l'excellent Clubhouse. En effet, avec Spaces, le réseau social à l'oiseau permet d'héberger des salles audio en direct.

Seulement, jusqu'à présent, cette nouveauté était encore limitée à certaines personnes/plateformes. Mais, avec la dernière mise à jour, il est désormais possible à quiconque de lancer son espace, et ce, sur iOS et Android.

Twitter permet d'héberger des Spaces sur iOS et Android

D'après le compte officiel de l'assistance Twitter, la possibilité d'héberger un espace est désormais accessible à tous sur iOS et Android. Auparavant, seules les personnes ayant plus de 600 followers pouvaient accueillir une session audio en direct.



Pour aller encore plus loin, le réseau social veut récompenser les meilleurs Spaces avec un soutien financier et marketing :

Nous recherchons des créateurs audio qui hébergent aujourd'hui des espaces Twitter intéressants ou qui ont une idée créative pour une nouvelle conversation qu'ils souhaitent lancer. Nous souhaitons soutenir un ensemble diversifié de créateurs qui exploitent des communautés et des conversations uniques sur Twitter. Si vous êtes accepté dans le programme, nous vous demanderons d'animer votre espace deux fois par semaine pendant trois mois.

