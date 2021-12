Twitter donne la possibilité aux hôtes d'enregistrer leur Space

Les Twitter Space sont sans aucun doute l'une des plus grosses nouveautés de cette année sur le réseau social. Officiellement disponible sur iOS, Android et sur le web depuis plusieurs mois, la fonctionnalité rencontre un grand succès. Cependant, pour Twitter il reste encore des choses à développer pour perfectionner les Spaces. Découvrez l'une des dernières idées qui est en cours de déploiement.

Si vous ne connaissez pas encore, les Twitter Spaces sont une grande réunion où plusieurs centaines d'utilisateurs peuvent accéder pour écouter ce que dit un hôte et des intervenants. Lors de la conversation, vous pouvez tout simplement être auditeur ou demander la parole, le hôte devra valider votre sollicitation pour que vous puissiez participer à la discussion.



Cette fonctionnalité entièrement copiée sur l'application Clubhouse rencontre une jolie réussite sur Twitter, vous avez probablement reçu plus d'une fois une notification d'un lancement de Space ou vu des Spaces en cours sur l'application.

La petite déception de cette nouveauté, c'est qu'il faut obligatoirement être présent en temps réel pour écouter un Twitter Space.

Le réseau social a dévoilé une bonne nouvelle à ce sujet, les Spaces vont officiellement être accessibles en "replay". Cela ne sera pas automatique, mais l'hôte qui procèdera à la création de la discussion en ligne pourra choisir d'enregistrer la totalité du Twitter Space.



L'annonce a été réalisée dans un tweet du compte support de Twitter, il est expliqué que l'option enregistrement est disponible sur l'application iOS et Android et se trouve "en cours de déploiement".

Le site web de Twitter va aussi bénéficier de ce changement dans les heures qui suivent !

Du côté des utilisateurs, la fonctionnalité qui permet d'écouter un Space enregistré va prochainement être visible.

Some updates on recorded Spaces:



▪️ The option to record a Space is available for some hosts on both iOS and Android.

▪️ The option to listen to a recording of a Space is available for everyone on iOS, Android, and now web!