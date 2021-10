Tout savoir sur l'écran 120 Hz des MacBook Pro 2021

Medhi Naitmazi

L'un des changements les plus notables avec les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces concerne l'affichage. Apple utilise la technologie de rétro-éclairage mini-LED et apporte "ProMotion" sur le Mac pour la première fois avec ces nouveaux MacBook Pro. Il s'agit d'un rafraîchissement de l'image qui peut aller jusqu'à 120 Hz, soit 120 fois par seconde.

Pourquoi le 120 Hz peut aider la batterie des nouveaux MacBook Pro

Outre ce chiffre de 120 Hz qui ravit les futurs clients, un détail important qui est passé sous le radar lors de la présentation est que la nouvelle fréquence de rafraîchissement variable du nouveau MacBook Pro peut atteindre aussi descendre à 24 Hz, la même valeur que l'écran ProMotion de l'iPad Pro M1 qu'on a testé au printemps.

Lors de la conférence « Unleashed », Apple a montré que la dalle TFT - calée entre les couches miniLED et LCD - des MacBook Pro peut varier de 24 Hz à 120 Hz. Cela est conforme à la technologie ProMotion qu'Apple utilise dans la gamme iPad Pro depuis 2017. En revanche, c'est différent de l'implémentation de ProMotion faite dans l'iPhone 13 Pro, qui va jusqu'à 10 Hz.

Bien qu'une grande partie des utilisateurs a tendance à se concentrer sur le pic de 120 Hz, le taux le plus bas est tout aussi. Les Mac - mais aussi les iPad et iPhone - sans prise en charge de ProMotion restent à un taux de rafraîchissement constant de 60 Hz, peu importe ce qui se trouve à l'écran. Par contre, les appareils compatibles ProMotion peuvent faire varier leurs taux de rafraîchissement en fonction de ce qui se passe à l'écran.

Par exemple, si vous faites défiler rapidement une page Web, votre Mac profitera pleinement de la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Mais si vous lisez une page Web sans faire défiler, la fréquence de rafraîchissement peut baisser. Idem avec des vidéos, des jeux et tout un tas d'utilisation. L'intérêt ? Réduire la consommation énergétique et donc économiser la batterie.

Apple affirme que cela conduit à ce que le modèle 14 pouces offre jusqu'à 17 heures de lecture vidéo, soit 7 heures de plus que son prédécesseur, tandis que le modèle 16 pouces obtient jusqu'à 21 heures de lecture vidéo, soit 10 heures supplémentaires et "la plus longue durée de vie de la batterie jamais enregistrée sur un ordinateur portable Mac".

Apple note également que les monteurs vidéo peuvent verrouiller une fréquence de rafraîchissement optimale pour leurs séquences. Les taux de rafraîchissement fixes pris en charge sont les suivants : 47,95 Hz, 48,00 Hz, 50,00 Hz, 59,94 Hz, 60,00 Hz. Voilà qui rend le dernier MacBook Pro ultra complet.

ProMotion modifie automatiquement la fréquence de rafraîchissement pour correspondre au mouvement du contenu à l'écran d'un utilisateur afin de préserver l'autonomie de la batterie, et rend les tâches plus fluides et encore plus réactives. Les monteurs vidéo peuvent également verrouiller une fréquence de rafraîchissement optimale pour leurs séquences. La combinaison des performances XDR exceptionnelles et de la technologie ProMotion super fluide en fait le meilleur écran d'ordinateur portable au monde.

Des rapports de la chaîne d'approvisionnement récents ont suggéré que les futurs modèles d'iPad Pro pourraient ajouter la prise en charge de ProMotion jusqu'à 10 Hz en 2023 ou 2024, de sorte que le Mac pourrait également éventuellement adopter cette technologie par la suite.

Selon vous, quel est le meilleur argument de vente des nouveaux MacBook Pro : l'écran miniLED, le 120 Hz, la puce M1 Pro / Max, le retour des ports HDMI et MagSafe, le nouveau clavier sans Touch Bar, l'encoche ou encore le design revu ?