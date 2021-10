Apple Watch Series 8 : la surveillance de la glycémie refait surface dans les rumeurs

Il y a 3 heures

Julien Russo

L'Apple Watch Series 7 vient de sortir il y a moins d'un mois et les rumeurs se concentrent déjà sur la prochaine génération de la montre connectée d'Apple. Si nous n'avons pas eu le droit à une avancée dans le domaine de la santé avec la Series 7, il se pourrait bien qu'Apple nous surprenne avec l'Apple Watch qui sortira en 2022.

Les fournisseurs développent des composants de surveillance de la glycémie

Un nouveau rapport publié par Digitimes dévoile une nouvelle rumeur avec de solides preuves concernant l'Apple Watch Series 8. Selon plusieurs informations recueillies, les fournisseurs de composants de l'Apple Watch seraient en train de développer des solutions visant à proposer un système de surveillance de la glycémie sur la montre connectée d'Apple.

Cette future innovation se baserait sur plusieurs capteurs infrarouges à courte longueur d'onde. Comme avec la surveillance du rythme cardiaque ou encore du taux d'oxygène dans le sang, ce nouveau capteur viendrait se mettre à l'arrière de l'Apple Watch pour être en contact avec votre peau.



Ce qui est troublant dans cette révélation, c'est que les fournisseurs de l'Apple Watch essaient d'exporter le même type de capteurs qu'on peut retrouver sur les appareils de santé qui permettent de mesurer la quantité de sucre dans le sang.

L'objectif est d'offrir la surveillance de la glycémie à tous les utilisateurs d'Apple Watch avec des données qui s'approcheront le plus possible des appareils professionnels qu'on peut retrouver dans les hôpitaux.

Avec cette nouveauté majeure qui pourrait aider des millions de personnes dans le monde à mieux s'alimenter et avoir un visuel quand ils le souhaitent sur leur taux de glycémie, Apple pourrait frapper un gros coup sur le marché des montres connectées dès l'année prochaine.

Aujourd'hui, l'Apple Watch sait déjà surveiller votre rythme cardiaque ou encore votre taux d'oxygène dans le sang. Deux fonctionnalités qui ont permis à de nombreux utilisateurs de se rapprocher de spécialistes quand leur Apple Watch leur a signalé des données anormales.



Pour Apple, c'est une grande avancée dans l'univers de la santé, surtout que c'est un produit qui est à la portée de tous et qui peut être utilisé tous les jours. Cependant, la firme de Cupertino veut aller encore plus loin et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.



L'autre signe qui montre que la mesure du taux de glycémie va probablement bientôt débarquer sur l'Apple Watch, c'est cette modification apparue dans l'application Santé depuis le passage vers iOS 15.

Véritable point de stockage des données santé pour les utilisateurs de l'Apple Watch, l'application a désormais mis en surbrillance la catégorie "Glycémie" dans "Autres données". Auparavant, c'était inaccessible, mais c'est désormais visible avec une description personnalisée et traduite ainsi qu'un tableau résumant les dernières analyses.



À l'heure actuelle, "Glycémie" dans Santé ne fonctionne qu'avec un appareil tiers, mais c'est tout de même le signe que tout est prêt niveau iOS si un jour Apple ajoute la surveillance de la glycémie dans l'Apple Watch.