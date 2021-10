Un jailbreak iOS 14.5 untethered pour iPhone 12 avec Unc0ver 7

Il y a 8 heures

Medhi Naitmazi

L'équipe derrière Unc0ver vient de proposer une nouvelle version surprise de son outil de jailbreak iOS 14. Numérotée 7.0, celle-ci est la première à proposer un jailbreak untethered, c’est-à-dire qui ne nécessite plus de relancer la procédure après chaque redémarrage.

Basé sur un composant développé par l’expert en sécurité Linus Henze, Unc0ver 7.0 n’est pas à mettre en toutes les mains qui l’explique iPhoneTweak ce matin.



Une version untethered du jailbreak iOS 14

La nouvelle version 7.0.0 d'unc0ver intègre un support préliminaire de Fugu14 de Linus Henze. Concrètement, cela signifie que les appareils équipés des puces A12 à A14, tels que l'iPhone XS et plus récents comme l’iPhone 12, peuvent maintenant être jailbreaker de manière untethered s’ils tournent sous iOS 14.4 et iOS 14.5.1. Mais avant cela, il faut installer Fugu14 sur l’appareil avec un Mac, une procédure un peu compliquée pour le commun des mortels et qui a provoqué l’ire de certains des utilisateurs.

Fugu14 must be manually installed and ran by following the instructions at https://t.co/Ul9pCiqyVz before installing and running unc0ver on iOS 14.4-14.5.1 (A12-A14). Otherwise the application will show "Unsupported". — @Pwn20wnd (@Pwn20wnd) October 24, 2021

Une procédure compliquée

En effet, les personnes intéressés doivent suivre les consignes publiées sur la page GitHub de Henze pour installer et exécuter manuellement Fugu14 avant d'installer et d'exécuter l'application unc0ver en version 7.0 sur un iPhone ou un iPad compatible.



Comme expliqué sur iPhoneTweak, mieux vaut laisser cette version aux plus expérimentés et attendre sagement une future mise à jour dans laquelle Fugu14 sera entièrement empaqueté dans le jailbreak afin que le processus d'installation devienne plus sûr et plus convivial.



Espérons également que cela ouvre la porte à un jailbreak iOS 15 dans les prochaines semaines, Apple ayant bouché une faille importante sur iOS 15.0.2, laissant une ouverture pour la mouture précédente. Et certains ont déjà réalisé des démonstrations de jailbreak sur iOS 15 et iPhone 13.