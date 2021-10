Apple a dépensé 64,8 millions pour les annonces dans les moteurs de recherche

Quand vous faites une recherche sur Google ou sur un autre moteur de recherche comme Yahoo, Ecosia ou Bing, vous avez parfois des résultats "sponsorisé". Les grandes entreprises paient les moteurs de recherche pour que leur lien soit mis en tête de liste. À ce petit jeu, Apple investit beaucoup d'argent !

Le montant de l'investissement d'Apple en 2020 a été dévoilé

Fortune 100 s'est récemment intéressé aux entreprises qui investissent dans les résultats de recherche sponsorisés sur Google. Les données récupérées ont révélé qu'en 2020, Apple a dépensé une impressionnante somme d'argent auprès des Google et des autres moteurs de recherche. Au total, la firme de Cupertino a investi 64,8 millions de dollars pour que les résultats redirigeant vers son site web soient mis en avant plutôt que ceux des revendeurs tiers.



Si cette somme est énorme, ce n'est rien quand on compare à d'autres géants américains. Devant Apple, on retrouve Nike à la 11e position avec 66,8 millions et le géant des supermarchés aux États-Unis Walmart avec 69,1 millions.

Au niveau des entreprises les plus dépensières dans ce type de marketing, on retrouve Amazon avec 471,9 millions de dollars dépensés (ce qui n'est pas étonnant quand on connait la multitude de produits disponibles dans le catalogue de l'entreprise) et en première position : Alphabet (la maison mère de Google) avec 774,7 millions de dollars.



Au total, le rapport de Fortune 100 affirme qu'il y a eu un total de 59,22 milliards de dollars investis dans le secteur des annonces de recherche payantes en 2020.

Comment repérer un résultat de recherche sponsorisé ?

Dans Google comme dans les autres moteurs de recherche, les résultats sponsorisés ont l'obligation de mentionner qu'ils sont financés pour être en tête de liste, c'est une obligation légale.

Sur Google, les résultats sponsorisés affichent une mention "Annonce" à gauche de l'URL du résultat. Par recherche, on peut en trouver 1, voire 2 ou 3, tout dépend la popularité de la recherche !