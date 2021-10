Une Apple Watch Pro mentionnée dans un document de 2015

Le compte Twitter @AppleDemoYT a révélé un fichier caché dans une unité de démonstration d'un magasin de détail Apple Watch. Le fichier en question est un logo "Apple Watch Pro" qui n'a jamais vu le jour. L'unité de démonstration sur laquelle ce fichier a été découvert avait un iPad mini intégré pour guider un client à travers watchOS.

Le logo "Apple Watch Pro" a été découvert aux côtés des logos de l'Apple Watch Sport et de l'Apple Watch Edition, ce qui nous laisse spéculer qu'Apple prévoyait à un moment donné d'appeler les montres de milieu de gamme en acier inoxydable "Apple Watch Pro". Le fichier semble avoir été créé le 26 février 2015 - quelques semaines seulement avant qu'Apple n'ait tenu son événement "Spring Forward" pour révéler les prix et la date de sortie de la montre.

Ce modèle de démo très particulière de l'Apple Watch originale ne permettait pas aux clients d'essayer la montre à leur propre poignet, elle était plutôt montée sur un boîtier blanc qui se trouvait au-dessus des tables de l'Apple Store. L'écran de l'iPad mini qui se trouvait sur le côté de la montre affichait des informations sur l'application actuelle que vous regardiez sur l'Apple Watch.





Upon looking into some of the demo content files on a 2015 Apple Watch Demo (A1623), I discovered an image of logo for an unknown model of Apple Watch. Not sure if “Apple Watch Pro” is an unreleased model, or is just some place holder text. #appleinternal pic.twitter.com/kbpzBGrokX