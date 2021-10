Apple Watch Series 7 : Apple s'exprime sur le nouvel écran

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir



Que ça soit l'iPhone, l'iPad ou encore l'Apple Watch, quand un écran s'agrandit, il est indispensable d'optimiser l'affichage pour proposer une expérience optimale. Avant sa commercialisation, les développeurs responsables de watchOS ont travaillé sur plusieurs optimisations et ça a pris beaucoup de temps !

Plusieurs dirigeants d'Apple dévoilent les coulisses de l'optimisation de watchOS

Dans une interview accordée au média CNET, Stan Ng et Alan Dye deux dirigeants d'Apple ont expliqué quelques détails concernant l'optimisation de watchOS pour le nouvel écran de l'Apple Watch Series 7.

Selon la déclaration de Stan Ng le vice-président de la conception d'interface d'Apple, agrandir l'écran sur l'Apple Watch était une étape inévitable et plus que nécessaire, cela permet d'offrir une meilleure interaction quand vous utilisez votre montre connectée, mais aussi une certaine aisance pour lire du texte.

Nous avons eu l'occasion de permettre aux utilisateurs d'augmenter la taille du texte encore plus que ce que nous avions autorisé par le passé. C'était très motivé par le nouvel écran. Il sera beaucoup plus utile et accessible pour de nombreux utilisateurs qui ont simplement besoin d'une taille de point plus grande.

Stan Ng met aussi en avant la beauté de l'écran de l'Apple Watch Series 7, il explique que le design est absolument incroyable avec un bord rétractif qui donne une impression que l'écran se plie vers le bas.

Vraiment, c'est un effet optique, c'est dû à la façon dont la lumière de l'OLED se réfracte aux bords du cristal avant. Nous avons redessiné ce cristal pour qu'il soit plus une forme de dôme, ce qui a également contribué à l'épaississement du cristal et à une plus grande durabilité. C'était donc un peu un deux pour les deux.

Selon les déclarations de Ng, Apple a proposé des cadrans spécifiquement développés pour se rapprocher le plus possible des bordures, on pense par exemple au cadran avec les chiffres collés aux bords de l'Apple Watch. Ces cadrans sont censés mettre en avant le nouvel écran de la Series 7 et c'est aussi pour cela que ce sont des cadrans en exclusivité pour la dernière génération d'Apple Watch.

Alan Dye a expliqué dans l'interview que le travail autour de l'interface de l'Apple Watch Series 7 était rempli d'opportunités incroyables et que certains effets ont pu être mis en évidence :

Une fois que nous avons commencé à jouer avec ce nouveau cristal et l'écran, c'est là que toutes ces décisions de conception subtiles ont été prises pour pousser ces tiques jusqu'au bord même de l'écran pour mettre en évidence certains de ces effets.

Dye dévoile aussi qu'Apple a compris que le comportement des utilisateurs envers leur Apple Watch était complètement différent des autres appareils comme l'iPhone, l'iPad ou encore le Mac où on peut passer plusieurs heures par jour.

La puissance de l'Apple Watch est selon lui dans les rapides coups d'œil ou la prise d'information sur certaines applications, c'est précisément ces instants rapides qu'il faut à tout prix perfectionner.



Alan Dye se dit très satisfait du travail qui a été fait avec l'Apple Watch Series 7, désormais le travail doit se tourner vers l'avenir de la montre connectée, il y a encore beaucoup d'innovations et beaucoup de choses à améliorer pour rendre l'expérience unique.

Nous pensons toujours à l'avenir, nous examinons et remettons toujours en question le langage que nous utilisons.

Le prix de départ de l'Apple Watch 7 est fixé à 429€ en aluminium 41mm, puis 459€ en 45mm. Ensuite, vous trouvez la version acier à 729€ en 41mm et à 779€ en 45mm.