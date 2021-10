Benchmark : M1 Max plus puissante qu'une AMD Radeon Pro à 6000 $

Il y a 39 min

Alexandre Godard

Depuis qu'Apple a présenté M1 Max, c'est la folie ! Tout le monde cherche à savoir jusqu'à quel niveau elle est capable d'aller. Ce nouveau benchmark tente en tout cas de confirmer que son GPU est parfois meilleur dans certaines tâches que celui d'une puce à 6000 $.

M1 Max : un max de puissance !

Ce mardi 26 octobre est une grosse date pour Apple car en plus d'accueillir les AirPods 3 sur le marché, les nouveaux MacBook Pro 14" et 16" sont également de la partie. Lors de sa présentation, la Pomme nous en a mis plein les mirettes avec ses nouvelles puces M1 Pro et M1 Max, les grandes sœurs de M1.

Il y a quelques jours, un premier benchmark avait révélé que le GPU de M1 Max est facilement trois fois plus rapide que celui de M1. Mais aujourd'hui, un nouveau benchmark annonce une information encore plus ambitieuse, à savoir que le GPU de M1 Max est parfois plus puissant que celui de l'AMD Radeon Pro W6900X, vendue au prix de 6000 $.



C'est Andy Somerfield, développeur principal d'Affinity Photo, qui nous a partagé ces informations via Twitter. Grâce à son propre outil de mesure de performances, il a exécuté des taches sur Affinity Photo et Affinity Designer et s'est rendu compte que M1 Max est supérieur dans certains domaines.



Pour rappel, la Radeon Pro W6900X dispose de 32 Go de mémoire GDDR6 offrant jusqu'à 512 Go/s de bande passante mémoire, tandis que le GPU M1 Max d'Apple propose 32 cœurs et 400 Go/s de mémoire à bande passante unifiée.



Attention tout de même, cela ne se joue pas à grand-chose, preuve en est avec les scores obtenus. 32891 points pour le GPU d'Apple et 32580 points pour celui d'AMD.

So, with the upcoming delivery of new #M1Pro and #M1Max hardware to customers next week, I thought I’d spend a couple of days talking about how @affinitybyserif Photo uses GPUs, how our benchmark works and what we should reasonably expect from this new hardware :) pic.twitter.com/niiTa901oe — Andy Somerfield (@andysomerfield) October 23, 2021



Bien évidemment, il est important de rappeler que l'objectif n'est pas de savoir qui est le meilleur tout le temps. En revanche, ce genre d'annonce permet simplement de confirmer qu'Apple a placé la barre très haute avec cette puce M1 Max, à tel point qu'elle rivalise avec des concurrents très onéreux. Ce que l'on retient surtout finalement, c'est qu'en achetant un MacBook Pro 2021, vous serez tranquille côté puissance.