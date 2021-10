Bons plans iOS : Severed, Heads Up!, The Great Coffee

Hier à 23:20 (Màj hier à 23:20)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Severed, Heads Up!, The Great Coffee. L'occasion d'économiser 28€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

lets led (App, iPhone / iPad, v1.1.1, 10 Mo, iOS 10.0, zihao zhang) passe de 0,99 € à gratuit. Let's Led peut être pratique, mais il peut aussi être très amusant grâce au support des symboles. La vitesse de défilement, la police, la couleur du texte et la taille du texte peuvent toutes être ajustées de diverses manières.



Choisissez parmi plus de 100 symboles à afficher, ou affichez simplement l'heure et utilisez Let's Led comme une horloge de chevet.



Les + : Parfait pour faire passer des messages Télécharger l'app gratuite lets led





The Great Coffee (App, iPhone / iPad, v3.4.2, 239 Mo, iOS 12.0, Baglan Dosmagambetov) passe de 3,99 € à gratuit. The Great Coffee est une app dans lequel un barista expert vous présente des boissons populaires à base d’expresso et des méthodes de préparation alternatives apprises au cours de ses longues années d'expérience.



Les + : Une interface très agréable Télécharger l'app gratuite The Great Coffee





Jeux gratuits iOS :

Grim Quest (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2.1, 77 Mo, iOS 12.0, Monomyth d.o.o.) passe de 3,99 € à gratuit. Grim Quest est un RPG classique au tour par tour / Dungeon Crawler avec une esthétique gothique et une ambiance rétro. Il se déroule dans un monde fantastique sombre avec des éléments d'horreur lovecraftienne et de psychologie freudienne, et met l'accent sur l'atmosphère et l'immersion avec des visuels sombres, de la musique et beaucoup de texte écrit.



Les + : Plongez dans un monde fantastique sombre avec sa propre histoire et ses traditions. Télécharger le jeu gratuit Grim Quest





Art Of Gravity (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.06, 184 Mo, iOS 9.0, Michal Pawlowski) passe de 0,99 € à gratuit. Art Of Gravity est un jeu de puzzle basé sur le voxel / la physique et orienté sur le thème de la destruction de figures abstraites, ce qui donne lieu à des représentations fascinantes de danse avec la gravité.



Les + : Le concept et les graphismes

Trailer :

Télécharger le jeu gratuit Art Of Gravity





Peppa Pig™: La Fête de Peppa (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.3.3, 259 Mo, iOS 9.0, Entertainment One) passe de 2,99 € à gratuit. Peppa et ses amis organisent une fête d’anniversaire et ils veulent que tu les rejoignes! Les fans de la série de télé adoreront cette application sur le thème de la fête, qui encourage les enfants d’âge préscolaire à explorer le monde merveilleux de Peppa à travers de nombreux jeux amusants, mettant en scène ces personnages adorés, de la musique et des effets sonores.



Les + : 5 jeux amusants mettant en scène Peppa, George, ainsi que leur famille et amis Télécharger le jeu gratuit Peppa Pig™: La Fête de Peppa





Heads Up! (Jeu, Cartes / Mots, iPhone / iPad, v5.1.19, 153 Mo, iOS 11.4, Warner Bros.) passe de 0,99 € à gratuit. Un des jeux préférés des familles qu'on voit souvent dans les films : vous avez une carte (ici un iPhone) sur le front avec un mot inscrit que vous devez deviner en posant des questions à vos amis.



Le jeu comprend 18 catégories différentes pour pouvoir changer de registre, et la possibilité d'enregistrer des vidéos de vos parties et de les partager.



Les + : L'un des meilleurs jeux entre amis Télécharger le jeu gratuit Heads Up!





Promotions iOS :

Severed (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.30, 224 Mo, iOS 8.0, DrinkBox Studios) passe de 7,99 € à 0,99 €. Severed est un jeu d'aventure dans lequel vous incarnez Sasha, une guerrière qui se bat contre ses ennemis avec une épée vivante. Son but ? Retrouver sa famille !



Un gameplay travaillé, un scénario intriguant et une progression équilibrée font de Severed un jeu à part et très beau !



Les + : C'est sublime

La durée de vie Télécharger Severed à 0,99 €





Hexologic (Jeu, Casse-tête / Éducation, iPhone / iPad, v2.4, 198 Mo, iOS 8.0, MYTHICOWL SP Z O O) passe de 1,99 € à 0,99 €. Plongez-vous dans le beau monde de Hexologic. Résolvez des défis difficiles mais gratifiants, écoutez de la musique relaxante, plongez profondément dans l'atmosphère du jeu et retombez amoureux de sudoku !



Hexologic est un jeu de puzzle très facile à apprendre et pourtant addictif, dont la logique est indépendante de la langue. Basé sur des grilles hexagonales, le jeu réinvente les règles du sudoku et le hisse vers de nouveaux sommets. En combinant les points à l'intérieur des hexagones dans trois directions possibles, de sorte que leur somme correspond à celle donnée au bord, ce sera une expérience enrichissante pour les vétérans et les débutants des jeux de puzzle.



Les + : Attention, très addictif Télécharger Hexologic à 0,99 €