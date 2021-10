HomePod : voici comment activer l'audio spatial Dolby Atmos et Apple Lossless

Il y a 4 heures

Julien Russo

Avec la nouvelle mise à jour iOS 15.1 qui est en ligne depuis hier soir, Apple propose aussi un nouveau logiciel destiné au HomePod classique et au HomePod mini. Les enceintes connectées peuvent maintenant profiter de l'Audio Spatial Dolby Atmos, mais aussi de la qualité Lossless, le tout sans aucune augmentation tarifaire de l'abonnement Apple Music !

Comment activer le Lossless et Dolby Atmos ?

Depuis le mois de juin, Apple propose à tous les abonnés Apple Music une nouvelle expérience qui mélange immersion audio grâce au Dolby Atmos et Audio Spatial, ainsi qu'une qualité audio maximale grâce au Lossless qui propose une lecture sans perte.

Si beaucoup d'appareils Apple peuvent en profiter, il manquait tout de même l'essentiel... Les HomePod.



L'enceinte connectée d'Apple a décollé au niveau des ventes grâce à l'arrivée de la version mini commercialisée au prix de 99€.

Le problème, c'est que vendre une enceinte haut de gamme et ne pas proposer les innovations disponibles sur Apple Music depuis le mois de juin, c'était une situation gênante et ridicule pour la firme de Cupertino.

Depuis hier soir, les utilisateurs de HomePod et HomePod mini peuvent mettre à jour leur iPhone vers iOS 15.1, mais aussi télécharger une nouvelle version pour leur HomePod.

Si la première mise à jour pour l'iPhone est très simple à installer, la seconde est un peu plus compliquée.

Heureusement, vous avez une superbe rédaction à votre disposition, qui va tout vous expliquer en détail...

Première étape :

mettre à jour votre HomePod

Avant de vouloir activer le Lossless et le Dolby Atmos sur votre HomePod ou HomePod mini, il est indispensable que celui-ci installe la dernière version logicielle (15.1) publiée hier par Apple.

Voici le chemin à suivre :

Ouvrez l'application Maison sur votre iPhone

sur votre iPhone Appuyez sur la maison en haut à gauche de l'écran

en haut à gauche de l'écran Allez dans " Réglages du domicile "

" Appuyez sur " Mise à jour logicielle "

" Lancez la mise à jour du HomePod

Deuxième étape :

Activer le Lossless et le Dolby Atmos avec Audio Spatial

Ce sont les deux seules nouveautés de la version 15.1 pour les HomePod. Voici comment activer le Lossless et Dolby Atmos avec Audio Spatial :

Ouvrez l'application Maison sur votre iPhone

sur votre iPhone Appuyez sur la maison en haut à gauche de l'écran

en haut à gauche de l'écran Allez dans " Réglages du domicile "

" Dans la catégorie " Personnes " appuyez sur votre nom et prénom

" appuyez sur votre nom et prénom Appuyez sur Apple Music

Activez Lossless Audio et Dolby Atmos

À noter que si vous avez plusieurs HomePod à votre domicile, vous n'aurez pas besoin de faire cela sur chaque HomePod, cette modification est générale.

Une fois que les deux options sont activées, il n'y a plus qu'à profiter de la qualité Lossless et du Dolby Atmos sur votre HomePod.

N'oubliez pas, il y a une multitude de playlists qui mettent en avoir les musiques Dolby Atmos sur Apple Music !